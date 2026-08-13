ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da insansız hava araçlarının kullanımına yönelik yeni bir çok uluslu görev gücü oluşturmak için çalışma başlattı.

CENTCOM tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına” başlandığı duyuruldu.

YENİ GÖREV GÜCÜNÜN ADI ‘ŞAHİN SALDIRI GÖREV GÜCÜ’

Açıklamaya göre kurulması planlanan birime “Şahin Saldırı Görev Gücü” adı verilecek. Birlikte deniz üzerinde, deniz altında ve denizde görev yapabilen insansız sistemlerden oluşan tek yönlü saldırı İHA'larının kullanılması planlanıyor.

Söz konusu sistemlerin, ABD'nin yanı sıra bölgedeki ortak ülkelerin askeri destek personeli tarafından işletileceği belirtildi.

‘CAYDIRICI GÜCE DÖNÜŞTÜRECEK’

CENTCOM'un bölgedeki ortaklarını görev gücüne dahil etmek amacıyla resmi davet ve istişare sürecini başlattığı bildirildi. Yeni ülkelerin katılımıyla görev gücünün, Orta Doğu'daki saldırı amaçlı İHA kapasitesinin tek bir yapı altında bir araya getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada bu yapılanmanın, “Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek, çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştüreceği” ifade edildi.

'AKREP SALDIRI GÖREV GÜCÜ'NÜN ARDINDAN GELİYOR

CENTCOM, yaklaşık 9 ay önce ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu kullanmak üzere “Akrep Saldırı Görev Gücü”nü kurmuştu.

CENTCOM, söz konusu görev gücünün operasyonel hedeflerine ulaştığını bildirdi. Yeni oluşturulacak “Şahin Saldırı Görev Gücü”nün ise bu yapının elde ettiği sonuçların bölgesel ortakların katılımıyla daha geniş bir kapasiteye taşınmasını amaçladığı belirtildi.

'BAŞARISINI GENİŞLETECEK'

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Şahin Saldırı Görev Gücü, bölgesel müttefiklerimiz ve ortaklarımız arasında olan büyük inovasyonlar sonucu Akrep Saldırı Görev Gücü'nün başarısını genişletecek. Yeni kabiliyetlerimizi entegre etmek ve konuşlandırmak, ufuktaki yeni olasılıkları hızla gerçekleştirmemize yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

GÖREVİ SOCCENT YÜRÜTECEK

Açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı Özel Operasyonlar Kuvvetleri (SOCCENT) bünyesindeki ve “Akrep Saldırı Görev Gücü”nün kuruluşunda görev alan yetkililerin, yeni oluşturulacak “Şahin Saldırı Görev Gücü”nün çalışmalarını da yürüteceği belirtildi.