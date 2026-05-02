ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürdüğü bir dönemde 8.9 milyar dolarlık silah ticareti anlaşmasına imza attı.

Amaç ise oldukç basit, Orta Doğu'yu İran'a karşı silahlandırmak. Öyle ki, bu ticaretin imzası baş döndürücü bir hızla atıldı.

Rubio, Kongre’nin standart inceleme sürecini devre dışı bırakarak İsrail, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik yaklaşık 8.9 milyar dolarlık silah satışını onayladı.

Bu hamle bölgeye hava savunma füzeleri ve lazer güdümlü sistemlerin sevkiyatını hızlandırmayı hedefliyor.

İRAN'IN ÇEVRESİ SİLAHLA SARILDI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rubio "bu silahların derhal satışını gerektiren bir acil durumun mevcut olduğunu ve bu hızlandırılmış transferin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu" belirtti.

Normalde haftalar süren onay mekanizması, 28 Şubat’ta başlayan askeri harekatın ardından bölge ülkelerinin yoğun füze saldırılarına maruz kalması nedeniyle baypas edildi.

Onaylanan askeri paketlerin merkezinde milyarlarca dolarlık son teknoloji silah ve mühimmat yer alıyor.

İsrail’e BAE Systems üretimi olan yaklaşık 992 milyon dolar değerinde gelişmiş hassas vuruş mühimmatı tedarik edilecek.

Kuveyt cephesinde ise Northrop Grumman ve Lockheed Martin gibi şirketlerin ana yüklenici olduğu 2,5 milyar dolarlık entegre savaş komuta sistemleri alımı onaylandı.

Katar toplamda 5 milyar dolara yaklaşan iki ayrı anlaşma ile Patriot füze savunma sistemleri ve benzer mühimmatları envanterine katacak.

Birleşik Arap Emirlikleri için de 147 milyon dolarlık mühimmat satışına onay verildi.

'ULUSAL GÜVENLİK' İÇİN SİLAH SATTILAR

Bu büyük çaplı askeri yığınak, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasıyla büyüyen küresel enerji krizi ve Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla doğrudan bağlantılı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rubio’nun acil durum yetkisini kullanmasının arkasında yatan temel sebebin ulusal güvenlik stratejisi olduğunu vurguladı.

Washington’da İran ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması hava saldırılarının yeniden başlama riskini artırıyor.

Bu satış kararı, bölgedeki müttefiklerin savunma hatlarını güçlendirerek olası bir çatışma dalgasına karşı caydırıcılık oluşturmayı amaçlıyor.