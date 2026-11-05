ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol ve havacılık sektörlerinden gelir elde etmesine destek verdiği öne sürülen Türkiye ve Hindistan merkezli kişi ve şirketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Kararın, İran'ın uluslararası yaptırımları aşmasını engellemek amacıyla yürütülen "Ekonomik Dışlanmışlık Operasyonu" kapsamında alındığı belirtildi.

TÜRK ŞİRKETİNE İRAN YAPTIRIMI

Yaptırım listesinde Türkiye merkezli Fugo Ground Services Inc. de bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, şirketin yaptırım uygulanan İran hava yolu şirketlerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, Fugo Ground Services'in Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran, Varesh, Taban ve Ata Airlines ile doğrudan hizmet anlaşmaları yaptığı belirtildi. Şirketin, Türkiye'ye uçuş gerçekleştiren bu hava yolu firmalarına yer hizmeti sağladığı ifade edildi.

İRAN'IN PETROL GEMİLERİNE SAHTE BELGE İDDİASI

Yaptırımların Hindistan ayağında ise Suniel Kumar Sharma ve eşi Jaspreet Preeti Shahid'in yönettiği öne sürülen denizcilik ağı bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığına göre, Chandigarh merkezli ağ, İran'ın yaptırımları aşmak için kullandığı petrol tankerlerine sahte bayrak ve denizcilik belgeleri sağladı.

Şebekenin Guyana, Eswatini ve Laos gibi ülkelerin denizcilik makamlarını taklit ederek gemilerin uluslararası denetimlerden kaçmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

ABD'DEN SERT YAPTIRIM UYARISI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a destek veren kişi ve kurumlara karşı yeni adımlar atılacağını belirtti.

Bessent, "Bu operasyon kapsamında ya bizimlesiniz ya da karşımızda. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Karada, denizde veya havada İran rejimini desteklemeye devam eden herkese yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca denizcilik ve havacılık sektöründeki şirketleri uyardı. Yaptırım kapsamındaki hava yolu şirketleriyle çalışmanın ve sahte belgelerle faaliyet gösteren gemilere destek vermenin ciddi para cezalarına ve yeni yaptırımlara yol açabileceğini bildirdi.