İran’da ekonomik krizle başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç karışıklıklar sürerken, Washington-Tel Aviv hattından gelen açıklamalar bölgeyi topyekûn bir savaşın eşiğine getirdi.

NETANYAHU'DAN ÇOK SERT MESAJ

İran’ın bölgedeki vekil güçleri veya doğrudan askeri unsurlarıyla bir saldırı başlatması ihtimaline değinen Netanyahu, İsrail’in savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmekte tereddüt etmeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki tansiyonu "tavan" noktasına taşıdı.

Diplomatik gerilim sahada askeri bir sevkiyatla destekleniyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandığını duyurdu. 26 Ocak’ta Hint Okyanusu’nda seyir halindeyken görüntüleri paylaşılan uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" konuşlandırıldığı belirtilse de; uluslararası medya bu hamleyi İran’a yönelik kapsamlı bir hava harekatının hazırlığı olarak yorumluyor.