ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili savunma sanayii ve ticaretini ilgilendiren önemli bir politika değişikliğini kamuoyuna duyurdu.

ITAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan resmi değişiklikle Şam yönetimi, savunma malzemeleri ile hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların doğrudan reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldı.

Atılan bu adımla birlikte, Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi taleplerine uygulanan "kapsamlı ret" politikası sona erdi.

BASSVURULAR VAKA BAZINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni politika çerçevesinde, Suriye'ye gerçekleştirilmek istenen savunma malzemesi ve hizmet transferi başvurularının her birinin münferit olarak "vaka bazında" inceleneceği ve uygun bulunanlara lisans verileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; bu statü değişikliğinin, teröre destek veren ülkeler listesindeki kararların iptali dahil olmak üzere gerekli tüm yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sağlanmasının ardından hayata geçirildiği kaydedildi.