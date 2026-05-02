ABD hükümeti, Tahran’a karşı savaşın başlamasından bu yana kapalı olan Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş için İran’a geçiş ücreti ödeyen gemilerin yaptırımların hedefi olabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ödemenin normal para birimi, dijital varlıklar, gayri resmi takaslar veya İran Kızılayı’na yapılan bağışlar yoluyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın, nakliyecilerin yaptırımları ihlal edeceği uyarısında bulundu.

İran, 'düşman ülkelere ait olmayan' gemilerin geçiş ücreti karşılığında Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini duyurmuştu.

İran devlet televizyonundan yapılan resmi açıklamaya göre İran, gemilerdeki varil petrol başına 1 dolar ücret talep ediyor.

Bu fiyat, tankerlerin geneli için yaklaşık 2 milyon dolarlık bir ücret anlamına geliyor. İran'ın konteynır ve kuru yük gemilerine nasıl bir tarife uyguladığı bilinmiyor.

Bu zamana kadar İran ablukasından Fransız, Yunan, Çin, Türk ve Japon şirketlere bağlı tankerler saldırıya uğramadan geçmeyi başardı. Şirketler ödedikleri ücretler hakkında bir açıklama yapmadı.