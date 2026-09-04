ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Bank'ı yaptırım listesine aldı.
Banka, İran Devrim Muhafızları için Çin'den gelen petrol gelirlerini Türkiye üzerinden nakit ve altına dönüştüren finans ağında yer almakla suçlanıyor.
TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYOR
KAP kayıtlarına göre merkezi İstanbul’da bulunan Golden Global Yatırım Bankası, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Bankanın ödenmiş sermayesi 1,65 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
BDDK kayıtlarında ise Golden Global Yatırım Bankası’na 30 Ocak 2020 tarihli kararla faaliyet izni verilmişti.