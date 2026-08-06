Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Türkiye çıkışlı zeytin ve zeytinyağı ürünlerine taban gümrük vergisine ilave olarak yüzde 12,5 oranında ek tarife uygulamaya başlaması ihracat sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Sektör temsilcileri, uygulamaya giren vergi düzenlemesinin en kritik dış pazarlardan birinde satışları durma noktasına getirebileceği uyarısında bulundu.

RAKİPLERE AYRICALIK TÜRKİYE'YE EK YÜK

Ekonomim'de yer alan habere göre Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun, yaklaşan yeni hasat sezonu öncesinde kararın düzeltilmemesi halinde Türk ihracatçısının en önemli pazarını kaybetme riski taşıdığını vurguladı. Rakip ülkelerle eşit olmayan şartlar yaratıldığını ifade eden Uygun, küresel pazardaki dengesizliğe dikkat çekti:

"Sektördeki en büyük rakiplerimizden Tunus ek tarife uygulamasının dışında tutularak mevcut taban vergisiyle sürece devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 10 vergi uygulanırken Türkiye’ye yüzde 12,5 oranında yük getirilmesi kabul edilebilir değil. Üretici ve tedarikçi konumundaki ülkemiz maalesef en dezavantajlı pozisyona düşürüldü. Oluşan bu haksız rekabet koşullarının telafi edilmesi adına gerekli temasları sürdürüyoruz."

BAKANLIK NEZDİNDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

EZZİB Başkan Yardımcısı Davut Er ise ABD’nin Türkiye açısından en büyük pazar niteliği taşıdığına dikkat çekerek, uygulanan ek tarifenin sektörü derinden yaraladığını dile getirdi. Yeni dönemde yüksek rekolte beklentisi olduğunu ve bu pazarın korunmasının hayati önem taşıdığını belirten Er, sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı ve hükümet düzeyinde resmi yazışmaların gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakanlığın da ihracatçılarla benzer rahatsızlığı paylaştığını vurgulayan Er, problemin ABD Ticaret ve Ekonomi bakanlıkları nezdinde yürütülecek diplomatik girişimlerle acilen çözüme kavuşturulması ve verginin tamamen kaldırılması gerektiğini kaydetti.