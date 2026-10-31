ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karadeniz'deki tahıl taşımacılığına yönelik uluslararası ilginin yeniden arttığını ifade eden ABD'li Bakan, Türkiye'nin geçmişte de bu konuda önemli girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

‘ANLAŞMAYA VARILDI SONRA BOZULDU’

Türkiye'nin daha önce taraflar arasında tahıl sevkiyatına yönelik bir anlaşmanın sağlanmasında rol oynadığını belirten Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu" dedi.

‘ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLİR’

Washington yönetiminin yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Rubio, Türkiye'den gelen önerilerin değerlendirildiğini belirterek, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir" ifadelerini kullandı.

‘ÖZELLİKLE AFRİKA AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR’

Tahıl sevkiyatının güvenliğini sağlayacak sınırlı bir ateşkesin özellikle Afrika ülkeleri açısından önem taşıdığına dikkat çeken Rubio, konunun enerji boyutunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesini istediklerini ancak ne zaman sonuç alınabileceğine ilişkin henüz bir takvim öngöremediklerini söyledi.

RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomatik temasların devam ettiğini belirten Rubio, Washington'ın hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle iletişim halinde olduğunu aktardı.

Ukrayna ile düzenli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Rubio, Rusya ile de iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etti. ABD'li Bakan, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘RUSYA’NIN ELİNDE ÇOK SAYIDA NÜKLEER SİLAH VAR’

Rusya'nın nükleer silah kapasitesine de dikkat çeken Rubio, iki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesinin olası bir tırmanmanın önlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti. ABD'li Bakan, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir" diye konuştu.