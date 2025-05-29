RUS ENERJİSİNE YÜZDE 500 GÜMRÜK VERGİSİ

İki partili destekle hazırlanan ve 81 senatörün imzasını taşıyan yasa tasarısı, Rusya’dan enerji ürünleri satın alan ülkelere yüzde 500 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal’ın öncülüğünü yaptığı bu düzenleme, küresel enerji ticaretinde ciddi sarsıntılar yaratabilir.

TÜRKİYE DE HEDEFTE

Tasarıda adı geçen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması, Ankara-Washington hattında gerilimi artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye, Karadeniz üzerinden geçen Mavi Akım ve TürkAkım doğalgaz boru hatları aracılığıyla Rusya’dan büyük miktarda enerji ithalatı gerçekleştiriyor.

Yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip TürkAkım projesi, yalnızca Türkiye için değil, Avrupa’ya gaz sevkiyatı açısından da stratejik önem taşıyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin gaz merkezi olma hedefi, yeni Amerikan politikasıyla ciddi bir sınavdan geçebilir.

İKİNCİL YAPTIRIM RİSKİ

Hazırlanan düzenleme sadece doğrudan Rus ürünlerini değil, aynı zamanda bu ürünleri bilerek satın alan veya tedarik eden ülkeleri de kapsıyor. Vergi uygulanacak kalemler arasında petrol, doğalgaz, uranyum ve petrokimya ürünleri bulunuyor.

Analistler, bu yüksek oranlı verginin tedarik zincirlerinde ciddi baskı yaratacağını ve lojistik sistemlerde aksamaya neden olabileceğini belirtiyor. Hindistan gibi büyük ithalatçılar da olası etkiler kapsamında değerlendiriliyor.

AB’DEN KARMA TEPKİ

Avrupa Birliği ise ABD’nin bu hamlesine temkinli yaklaşıyor. Kremlin üzerindeki baskıyı artırma potansiyeli taşıyan tasarı, aynı zamanda AB ile ABD arasındaki ticari dengeyi bozabilir. AB kaynaklarına göre, olası ikincil yaptırımlar Avrupa’nın ihracata bağımlı sektörlerinde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu durumun, transatlantik ilişkilerde yeni pazarlık başlıklarını gündeme getirmesi muhtemel.

HEDEF: MOSKOVA’YI İZOLE ETMEK

Yasa tasarısının temel amacı, Rusya’yı uluslararası enerji ticaretinden dışlamak. ABD’li senatörler, enerji satışlarının Moskova’nın en büyük gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu akışın kesilmesiyle Rusya’nın ekonomik olarak köşeye sıkıştırılacağını savunuyor.

Eğer tasarı yasalaşırsa, Rusya’ya yönelik yaptırımlar sadece doğrudan değil, dolaylı yollarla da genişletilecek. Türkiye gibi Rus enerji kaynaklarına bağımlı ülkeler ise bu yeni vergi yüküyle karşı karşıya kalabilir. Yasanın geçip geçmeyeceği ve ne ölçüde uygulanacağı, önümüzdeki haftalarda uluslararası gündemin en sıcak başlıklarından biri olacak.