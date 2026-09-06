ABD, İran’a yönelik yaptırım kampanyasını Türkiye’ye taşıdı. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası AŞ ile Golden Global Portföy Yönetimi AŞ ve Golden Global Varlık Kiralama AŞ’yi yaptırım listesine aldı. Washington, üç şirketi Çin ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) arasındaki ticareti kolaylaştırmakla suçladı. Golden Global ise iddiaları reddetti.

BARRACK’TAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde “ABD Hazine Bakanlığı, İran rejiminin Türkiye’deki mali can damarlarını kesti” başlığıyla duyurulan kararda, Golden Global’ın İran’ın ‘gölge bankacılık ağı’ üzerinden Çin’deki petrol satışlarından elde edilen gelirlerin Türkiye’ye aktarılmasını kolaylaştırdığı öne sürüldü. Washington ayrıca Türkiye’ye getirilen paranın döviz büroları üzerinden nakit ve altına dönüştürülebildiğini savundu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgiye göre, 2019’da kurulan Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde Recep Kaba, Genel Müdür pozisyonunda ise Yavuz Yeter bulunuyor. Bankanın en büyük ortakları sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 32 pay ile Emir Kaya ve Salih Berberoğlu. Yaptırımın dikkat çekici yönü ise siyasi ve finansal kapsamı. Yaptırım uzmanı Miad Maleki’ye göre asıl önemli olan, bunun ABD’nin mevcut İran kampanyasında bir NATO ülkesinde faaliyet gösteren bankaya yönelik ilk doğrudan yaptırım olması.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ise kararın Türkiye’ye veya Türk bankacılık sistemine yönelik olmadığını vurguladı. Barrack, yaptırımın tek bir kuruluşun faaliyetlerini hedeflediğini ve kararın Türkiye hakkında bir ‘hüküm’ olarak yorumlanmasının hata olacağını belirtti.

Barrack

İkincil yaptırım riski yaratabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi öncesinde havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmıştı. Erdoğan’ın ‘dostum’ diye andığı Trump ile dostluk pozları gümrükte karşılık bulmamış, ABD, Türkiye’ye yüzde 12.5 oranında ek gümrük vergisi getirmişti. Şimdi ise Türkiye merkezli bir bankaya uygulanan yaptırım Washington’ın İran’a yönelik finansal baskıyı Türkiye’ye kadar genişlettiği görülüyor. Bu durum Türkiye’nin İran’la ticaret yapan şirketleri ve bankaları için ikincil yaptırım riskini artırıyor.