ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırmaya yönelik bir hamleye imza atarak, geniş kapsamlı bir mühimmat modernizasyon paketinin satışına yeşil ışık yaktı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) kitleri ve beraberindeki teknik ekipmanların satışını içeren kararın onaylandığı duyuruldu.

373,6 milyon dolarlık dev bir bütçeyi kapsayan bu askeri ihracat onayı, Kiev yönetiminin sahadaki hassas vuruş yeteneğini önemli ölçüde pekiştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu satış paketinin merkezinde, konvansiyonel bombaları akıllı mühimmata dönüştüren teknolojik donanımlar yer alıyor. Ukrayna’nın envanterine katılması planlanan sevkiyat; 1200 adet "KMU-572" ve 332 adet "KMU-556" model JDAM kuyruk kitinin yanı sıra, operasyonel sürekliliği sağlayacak çeşitli yedek parçalar ve teknik destek ekipmanlarını da içeriyor. ABD’nin bu kararı, bölgedeki askeri dengeler açısından stratejik bir destek olarak nitelendirilirken, sürecin ilerleyen dönemde lojistik ve eğitim aşamalarıyla devam etmesi bekleniyor.