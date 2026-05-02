ABD Başkanı Donald Trump odağını Ukrayna’dan tamamen uzaklaştırınca 4 yıldır Rusya'ya karşı savaşı yürüten Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yüzünü Türkiye ve Avrupa'ya döndü.

Artık Beyaz Saray içinde Ukrayna sadece bir dipnot olarak görülüyor. Trump aylardır süren İran savaşına odaklanmış durumda. Avrupa ise onun yeniden Ukrayna’ya dönmesini beklemekten vazgeçti.

Bu durum NATO genelinde yeni bir örgütlenme biçimine dönüştü. POLITICO'ya konuşan bir Avrupalı yetkili durumu “İşler tıkanmış gibi görünüyor ve kesinlikle yeni bir ivmeye ihtiyaç var” sözleriyle açıkladı.

Trump yönetimi Ukrayna yerine Orta Doğu’yu ana öncelik haline getirdi. Rusya ve Ukrayna ile diyalog kurması beklenen Steve Witkoff ve Jared Kushner mesailerini sadece İran için harcıyor.

Üst düzey yetkililer artık Beyaz Saray koridorlarında Ukrayna savaşının adının bile anılmadığını söylüyor.

YENİ ARABULUCU TÜRKİYE Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy artık ABD desteğini kazanmak için çabalamayı bıraktı. Ukrayna lideri bunun yerine Amerika olmadan nasıl hayatta kalınacağına dair stratejiler geliştiriyor.

Müzakereler için artık Washington yerine Türkiye’nin arabuluculuğuna güveniyor. Ukrayna halkı arasında Amerikan desteğine olan güven de hızla düşüyor.

Yapılan son anketlere göre halkın sadece yüzde 40’ı ABD’nin gerekli yardımı yapacağına inanıyor.

Zelenski ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in yardımları kesmekle övünmesine ise çok sert tepki gösterdi.

Zelenskiy “Eğer JD Vance bize yardım etmediği için gurur duyuyorsa bu onun Ruslara yardım ettiği anlamına gelir ve bunun Birleşik Devletler’i güçlendirdiğinden emin değilim. Rusya düşmandır ve onlar her zaman Amerika Birleşik Devletleri ile düşman kalacaklar" diye konuştu.

AVRUPA'DAN 90 MİLYAR EURO DESTEK

Avrupa başkentleri artık Trump’ın kaprislerine karşı bir bağışıklık geliştirdi. Birçok lider gökyüzünün zaten çoktan düştüğünü düşünüyor. Bu yüzden bir Avrupa Savunma Birliği kurmak için somut adımlar atılmaya başlandı.

Avrupa Birliği 90 milyar avroluk Ukrayna kredisini Viktor Orbán’ın yenilgisi sonrası hemen onayladı.

Avrupalı silah üreticileri de kendi kapasitelerini artırmak için yarışıyor. Çünkü ABD’nin İran savaşı nedeniyle azalan stoklarını artık Ukrayna ile paylaşmayacağı düşünülüyor.

PURL girişimi kapsamındaki sevkiyatlar konusunda ciddi şüpheler bulunuyor. Bir Avrupalı yetkili durumu “ABD bize daha önce ödenmiş silahların teslim edileceğine dair güvence vermişti ancak kendi ihtiyaçları düşünüldüğünde yeni paketler konusunda büyük şüphelerim var" sözleriyle yorumladı.