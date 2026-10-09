Rusya Federasyonu'na bağlı İrkutsk Valisi Igor Kobzev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli bir vakayla temas eden kişilerin tıbbi gözetim altında olduğunu, herhangi bir semptom göstermediklerini ve tehlikeli bulaşıcı hastalık patojenleri açısından yapılan testlerin negatif çıktığını belirtti.

AP haber ajansının bildirdiğine göre, kasabanın belediye başkanı, kadının hayatını kaybettiği Şelehov'daki hastanenin de karantinaya alındığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgeyi yakın zamanda ziyaret etmiş olan yolcuların aşağıdaki adımları atmalarını tavsiye ediyor:

Yerel sağlık otoritesinin yönergelerini izleyin.

Etkilenen tesislerden uzak durun.

Ateş veya solunum yolu semptomları gelişirse tıbbi yardım alın.

Seyahatten sonraki 14 gün boyunca sağlık durumunuzu takip edin.

Genel sağlık bilgileri için ABD Büyükelçiliği'nin ülke sayfasını inceleyin.

Yurt dışındayken hastalanmaları durumunda tıbbi tahliye seçenekleri hakkında seyahat sigorta şirketleriyle iletişime geçin. ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir acil durum ayrılma planınız olsun.