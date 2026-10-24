ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada seyahat uyarısının güncellendiği, ancak mevcut uyarı seviyesinde ve risk göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik, "ABD vatandaşlarına suç, terör, kaçırılma, kara mayınları ve silahlı çatışma riskleri nedeniyle" Lübnan'a seyahat etmeme çağrısı yinelendi.

‘ÇATIŞMALAR BÖLGE GENELİNE YAYILABİLİR’

Husilerin geçmişte Suudi Arabistan'daki sivil havalimanlarını ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, bu saldırıların can kayıplarına ve ulaşımda ciddi aksamalara neden olduğu belirtildi. Ayrıca çatışmaların kısa sürede bölge geneline yayılabileceği uyarısı yapıldı.

‘GÜVENLİKLERİNİ GARANTİ EDEMEYECEĞİZ’

ABD yönetiminin, güvenlik koşulları nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına acil durumlarda yardım ulaştırma imkanlarının kısıtlı olduğu kaydedildi. Lübnan hükümetinin de ani şiddet olayları ve silahlı çatışmalar sırasında ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği ifade edildi.

‘FÜZE VE HAVA ARACI SALDIRILARI’

Açıklamada, başkent Beyrut da dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde füze ve insansız hava aracı saldırılarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Bu tür saldırıların ticari uçuşları ve uluslararası havalimanına ulaşımı aksatabileceği belirtildi.

‘VAKİT KAYBETMEDEN AYRILIN’

Lübnan'ın güneyi, Suriye sınırına yakın bölgeler, Beyrut'un güneyindeki Dahiye ve mülteci kampları yüksek riskli alanlar arasında gösterildi. Söz konusu bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarına ise vakit kaybetmeden ayrılmaları çağrısı yapıldı.