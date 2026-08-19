İki ülke arasındaki ilişkiler yıllarca yaptırımlar ve diplomatik krizlerle gündeme gelirken 2026'da enerji alanında yeni bir iş birliği süreci başladı. IMPSA Başkanı Jorge Salcedo da Tocoma anlaşmasının imza töreninde projeye verdikleri destek nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı ile Enerji Bakanlığına teşekkür etti. Böylece Venezuela'nın elektrik altyapısındaki en büyük yarım kalmış projelerden biri, yeni dönemde ABD'nin desteğiyle yeniden gündeme alındı.

Projenin yeniden başlamasında finansman da kritik rol oynadı. ABD yaptırımları nedeniyle yurt dışında bloke edilen Venezuela fonlarının elektrik projelerinde kullanılabilmesi için Caracas ile Washington arasında görüşmeler yürütüldü. ABD'nin verdiği lisansla ödeme mekanizmasının önünün açılması, Tocoma ve Macagua'daki çalışmaların yeniden başlamasını mümkün hale getiren önemli adımlardan biri oldu.

İLK 90 GÜNDE 160 MW DEVREYE ALINACAK

Anlaşma yalnızca Tocoma'nın tamamlanmasını değil, aynı bölgede bulunan Macagua Hidroelektrik Santrali'nin bazı ünitelerinin yenilenmesini de kapsıyor. İlk aşamada Macagua'nın 5 ve 6 numaralı ünitelerinin yaklaşık 90 gün içinde yeniden çalıştırılması ve ülkenin elektrik şebekesine 160 MW kapasite kazandırılması planlanıyor.

Ardından Tocoma'daki 1 ve 2 numaralı ünitelerin tamamlanmasıyla 432 MW, Macagua'daki diğer çalışmalarla da 80 MW daha kapasite sağlanacak. İlk 24 aylık aşamanın sonunda iki tesiste toplam 672 MW'lık üretim kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor.

10 ÜNİTELİ DEV PROJE YARIDA KALMIŞTI

Manuel Piar Hidroelektrik Santrali olarak da bilinen Tocoma'nın yapımına 2007'de başlandı ancak proje yaklaşık yüzde 87 seviyesine ulaştıktan sonra çalışmalar durdu. Tesis tamamlandığında 10 üretim ünitesiyle 2 bin 160 MW kurulu güce ulaşacak şekilde tasarlandı.

Uzun vadeli plan Tocoma ve Macagua'da toplam 2 bin 640 MW kapasiteye ulaşılması. Yıllardır elektrik kesintileri ve üretim sorunlarıyla mücadele eden Venezuela, yeniden başlatılan çalışmalarla hidroelektrik üretimini artırmayı ve ulusal elektrik şebekesindeki açığı azaltmayı hedefliyor.

MADURO AYLARDIR ABD'DE TUTUKLU

ABD'nin projeye verdiği destek, iki ülke arasında yalnızca aylar önce yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde dikkat çekiyor. ABD güçleri, 3 Ocak 2026'da Caracas'ta düzenlenen operasyonda dönemin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores'i yakalayarak ABD'ye götürdü. Uyuşturucu kaçakçılığı ve bağlantılı suçlamalarla yargılanan Maduro suçlamaları reddederken, Ağustos 2026 itibarıyla New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Detention Center'da tutuklu bulunuyor.

Venezuela yönetimini Maduro'nun yakalanmasının ardından geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez yürütüyor. Yıllarca Venezuela'ya ağır yaptırımlar uygulayan ve kısa süre önce Maduro'yu ülkesinden alarak ABD'ye götüren Washington'ın şimdi Venezuela'nın büyük enerji projelerinden birine destek vermesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan dikkat çekici değişimi ortaya koyuyor.