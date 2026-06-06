İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında başlayacak yurt dışı programı öncesinde düzenlenen törenle uğurlandı. ABD vizelerinin alınmasının ardından kafile, ilk etapta Meksika'da gerçekleştireceği hazırlık süreci için ülkesinden ayrıldı.

Yolculuk öncesinde düzenlenen törende futbolcular ve teknik heyet, Kur’an-ı Kerim’i öperek dua etti. Takım kafilesinin manevi atmosfer içinde gerçekleştirilen uğurlama programına katılması dikkat çekti.

Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren İran Milli Takımı'nın, Meksika kampında bir dizi antrenman ve hazırlık karşılaşması yapması planlanıyor. Daha sonra turnuva organizasyonu için yolculuğuna devam edecek olan takım, başarı hedefiyle sahaya çıkacak.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde futbolcuların Kur’an-ı Kerim’i öperek ve dualar eşliğinde uğurlandığı anlar geniş ilgi gördü. İran Milli Takımı'nın bu görüntüleri, taraftarlar tarafından da yoğun şekilde paylaşıldı.