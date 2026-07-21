ABD, Kanada'dan ithal edilen çok sayıda ürüne yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirme kararı aldı.

ABD Başkanlığı kıdemli yetkilileri; Kanada eyaletlerinin Amerikan alkollü içecek alımlarını durdurduğunu, ABD üretimi otomobillere ek vergi uyguladığını ve Amerikan peynirine ayrımcılık yaptığını belirterek adımın bu haksız ticaret uygulamalarına yanıt olarak atıldığını bildirdi.

ABD'nin en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda bulunan Kanada ile iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 716 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kararın, ABD Anayasa Mahkemesi'nin küresel olağanüstü hal vergilerini iptal etmesiyle durulan ticaret gerilimini yeniden tırmandırma riski taşıdığı belirtiliyor.

BU ÜRÜNLER VERGİYE TABİ

Pazartesi akşamı açıklanan listeye göre süt ve süt ürünleri, alkollü içecekler, giyim ve mobilya gibi kalemler yüzde 50'lik vergiye tabi olacak.

Enerji, potas, kritik mineraller, balık ve halihazırda ulusal güvenlik vergilerine tabi olan çelik ile alüminyum gibi ürünler ise bu karardan muaf tutulacak.

Ancak 2020 ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) şartlarına uygun ürünlere muafiyet tanınmayacak.

Bu durum, halihazırda gümrüksüz olarak sınırı geçen çok sayıda Kanada malına yüksek vergiler uygulanacağı anlamına geliyor.

SEBEBİ YANGINLAR MI?

ABD Başkanı Donald Trump, vergi kararının ABD'nin başkenti Washington D.C.'yi dumanlarla kaplayan Kanada'daki orman yangınlarından sonra Kanada'ya vergi uygulayabileceğini söylemişti.

Yetkililer, söz konusu vergilerin cuma günü orman yangınları nedeniyle gündeme gelen vergi tehditlerinden tamamen bağımsız olduğunu ifade etti.

anada Başbakanı Mark Carney, anlaşmazlığı çözmek ve ticaret anlaşmasını modernleştirmek amacıyla kapsamlı öneriler sunduklarını ve ABD ile yoğun bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada'nın bu karara vergiye vergiyle ve dolara dolarla karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.