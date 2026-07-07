ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 21 Haziran'da yayımlanan ve İran menşeli ham petrol, petrokimya ile petrol ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına 60 günlük geçici muafiyet tanıyan genel lisansı yürürlükten kaldıran yeni bir düzenleme yayımladı.

Yeni lisans kapsamında, 7 Temmuz itibarıyla İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin satın alınması, yüklenmesi, taşınması ve ticaretine yönelik hiçbir işleme izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, önceki lisans kapsamında başlatılan işlemlerin olağan şekilde tamamlanması ve tasfiye edilmesi amacıyla 17 Temmuz'a kadar geçiş süresi tanındı.

OFAC, geçen ay yayımladığı genel lisansla İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin üretimi, satışı, teslimatı ve gemilerden boşaltılması gibi normal şartlarda yaptırıma tabi işlemler için geçici muafiyet sağlamıştı. Söz konusu lisansın 21 Ağustos'a kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları üzerinden yapılabileceği açıklanmıştı.

Yeni kararla birlikte ABD yönetimi, İran enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını yeniden sıkılaştırmış oldu.