ABD ile İran arasında gerilim tırmandı; ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yeni silahı ilk kez denedi.
CENTCOM'un, İran'ın Bender Abbas Deniz Üssü'ndeki denizaltı ve gemi bakım tesisine yönelik düzenlediği operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
ÜÇ ADET ESV KULLANILDI
Görüntülerde, ABD'nin ilk kez sıcak çatışma ortamında insansız deniz araçları (USV) kullandığı görüldü.
Operasyonda üç adet Corsair tipi insansız yüzey aracının görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun ticari deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin etkisiz hale getirdiği savunuldu.