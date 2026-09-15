Suudi Arabistan, ABD ile İran arasındaki gerilimin ortasında sıkışıp kalmış durumda. The New York Times'ta yayınlanan bir analize göre, krallık yönetimi artık nasıl bir karşılık verebileceğine dair seçeneklerinin giderek azaldığını değerlendiriyor.

Husi milisleri, krallığa yönelik saldırılarını art arda sürdürerek Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kapasitesini tehdit ediyor ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırıyor. Eski diplomatlar ve analistler, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı harekete geçme konusunda isteksiz davranan ABD Başkanı Donald Trump nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

"ASKERİ ÇÖZÜM BULAMADILAR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu eski Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Suudi Arabistan'ın bundan sonraki süreçte diplomasiye yönelmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Leaf, NYT'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail'in Husilere karşı yıllarca düzenlediği bombardımanlara rağmen "kimsenin Husilerle başa çıkmak için askeri bir çözüm bulamadığını" söyledi.

Krallık, çözüm bulmak için Çin'e de yönelebilir. Ancak Leaf, Pekin'in bölgede daha önce yürüttüğü diplomatik girişimlerin kalıcı barış anlaşmalarıyla sonuçlanmadığına dikkat çekti. Çin, 2023'te Suudi Arabistan ile İran arasında bir yakınlaşmaya aracılık etmişti. Ancak bu anlaşmanın zaman içinde zayıfladığı görüldü.

Analistlere göre Suudi yetkililer, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olurlarsa olsunlar, şimdilik ABD'yi kamuoyu önünde eleştirmeyecek. Leaf, "Bir tür mesafe göstereceklerini sanmıyorum. Başka bir diplomatik çaba geliştirmek zorunda kalacaklar" dedi.