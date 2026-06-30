Küresel hisse senedi piyasalarında uzun süredir fırtınalar estiren ve tek başlarına S&P 500 endeksinin toplam piyasa değerinin üçte birinden fazlasını oluşturan "Muhteşem Yedi" (Magnificent Seven) şirketleri, haziran ayında sert bir fren yaptı.

Financial Times’ın verilerine göre, teknoloji devleri haziran ayında ortalama yüzde 10 değer kaybederek son bir yıldan uzun sürenin en kötü ayını geride bırakmaya doğru ilerliyor.

Yaşanan bu kan kaybı, piyasa değerinde yaklaşık 107 trilyon 551 milyar 628 milyon Türk Lirası değerinde devasa bir buharlaşmaya karşılık geliyor. Piyasada yaşanan bu büyük kırılma, dev fon yöneticilerinin de rotayı değiştirmesine neden oldu.

Algebris'in küresel hisse senedi yöneticisi Simone Ragazzi, finans dünyasında bomba etkisi yaratan şu açıklamayı yaptı: “Biz artık ‘Muhteşem Yedi’ şirketlerine yatırım yapmıyoruz.”

Yapay zeka yatırımları sorgulanıyor: "Hani bunun parası?"

Yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden olan unsurlardan biri, devlerin yapay zekaya (AI) harcadığı milyarlarca doların ne zaman nakde ve kara dönüşeceğine dair yükselen şüpheler oldu. Simone Ragazzi, piyasanın artık bu devasa harcamaların ne zaman daha hızlı gelire dönüşeceğini yüksek sesle sorguladığını belirtiyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden Amundi'nin yatırım yöneticisi Vincent Mortier de bu endişeyi paylaşıyor. Mortier, Financial Times'a verdiği demeçte, "En büyük soru işareti, bu teknoloji devlerinin yaptıkları devasa ölçekli yatırımlardan para kazanıp kazanamayacaklarıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil. Şu aşamada biraz temkinli olmak gerekiyor" uyarısında bulundu.

Teknoloji devlerinden "maliyet" uyarısı: Zam yağmuru başladı

Şirketlerin kendileri de artan bileşen ve altyapı maliyetlerinin karlılık oranlarını baltalamaya başladığını gizlemiyor. Meta ve Microsoft, çip ve parça maliyetlerinin finansal sonuçları olumsuz etkilemeye başladığını resmen duyurdu. Bu maliyet baskısı doğrudan tüketiciye de yansımaya başladı: Apple, artan bellek çipi fiyatlarını gerekçe göstererek yakın zamanda MacBook ve iPad fiyatlarında artışa gitti.

Microsoft da benzer bir hamleyle Xbox konsollarının fiyatlarını yukarı çekti. Haziran ayındaki hisse performanslarına bakıldığında; Nvidia yüzde 0,62, Microsoft yüzde 0,52, Alphabet yüzde 0.13 ve Amazon yüzde 0,24'lük sınırlı yükselişler kaydederken, Apple yüzde -0.05, Tesla ise yüzde -0.62'lik düşüşlerle ayı ekside kapattı.

Çip şirketleri dikkat çeken yükselişler kaydetti

Öte yandan, yapay zeka çılgınlığı tamamen bitmiş değil; sadece birkaç şirketin tekelinden çıkarak tabana yayılıyor. Piyasadaki ilginin son dönemde çip ve altyapı şirketlerine kaydığı görülüyor.

Bu süreçte çip, yarı iletken ve bellek devleri güçlü yükseliş kaydetti. Sektörün devlerinden SanDisk hisseleri son dönemte yaklaşık yüzde 760 oranında yükselirken; Micron (yüzde -0.18), Intel (yüzde 0.10), Western Digital (yüzde -1,13) ve Seagate Technology (yüzde -0.58) son dönemde değerlerini üç katından fazla artırmayı başardı.

Dünyanın en büyük gelişmiş yarı iletken üreticisi olan Tayvanlı TSMC bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında yükselirken, bu üreticilerin en kritik makine tedarikçisi olan ASML'nin hisseleri ise yüzde 60'a yakın değer kazandı. Wall Street'te vadeli işlemler haftaya küçük çaplı kazançlarla başlarken, gözler teknoloji devlerinin önümüzdeki dönem açıklayacağı yeni çeyrek raporlarına çevrilmiş durumda.