ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Türkiye büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "görevinin vadesinin dolmak üzere olduğunu" söyledi.

Rubio, X üzerinden yaptığı açıklamada "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol üstlenmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Bu görev süresi sona ermekle birlikte, kendisi hem Suriye’de hem de Irak’ta Trump Yönetimi adına öncü bir rol oynamaya devam edecek" diye ekledi.

Bakan, "Buradaki uzmanlığı, ilişkileri ve “Önce Amerika” gündemine ilişkin kavrayışı, büyük ülkemiz adına başarılar elde etmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Orta Doğu hakkında çok eleştirilen açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Barrack'ın görev süresinin dolmasına rağmen bölgedeki görevinin kısmen devam edeceği vurgulandı