ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’te Sean Hannity'nin programına, alnında kül ile çizilmiş bir haç işaretiyle katıldı. Rubio, programda Ukrayna, Orta Doğu ve Başkan Donald Trump'ın Kongre’ye hitaben yaptığı son konuşma hakkında görüşlerini paylaştı.

Rubio'nun programa taşıdığı külden haçın sebebi ise sonradan anlaşıldı. Bir Katolik Hristiyan olan Rubio, Kül Çarşambası sebebiyle anlına külden bir haç çizdirdi.

KÜL ÇARŞAMBASI NEDİR?

Kül Çarşambası, Batı Hristiyanlığında Paskalya'dan önceki altı haftalık perhiz dönemi olan Büyük Perhiz’in ilk günü olarak kabul ediliyor.

Kül Çarşambası, Katolikler, Anglikanlar, Lüteranlar ve bazı Protestan mezhepleri tarafından oruç ve dua günü olarak kutlanıyor. Hristiyan inancına göre bu günde inananlar, pişmanlık ve tevazu göstergesi olarak alınlarına kül sürüyor.

Kiliselerde düzenlenen özel ayinlerde papazlar ya da rahipler, ibadet eden kişilere “Tövbe et ve İncil’e inan” veya “Sen topraksın ve toprağa döneceksin” sözleri eşliğinde kül sürüyor.

Bu gelenek, İncil’de külün tövbe ve alçakgönüllülüğün sembolü olarak kullanılmasına dayanıyor. Bu gün aynı zamanda et yememe ve bazı yiyeceklerden kaçınma gibi dini yükümlülüklerin başlangıcı olarak görülüyor.

BU DÖNEMDE YAPILANLAR

Pek çok Hristiyan, Kül Çarşambası’nı bir dönüm noktası olarak kabul ederek Paskalya’ya kadar sürecek bir oruç dönemine giriyor. Bazıları, belirli alışkanlıklarını terk ederek veya günlük dualarla bu dönemi geçiriyor.

Kül Çarşambası'nda kullanılan küller, bir önceki yılki Palmiye Pazarı kutlamalarından kalan kutsal hurma dallarının yakılmasıyla hazırlanıyor.

Hristiyan dünyasında bu uygulama, hayatın geçiciliğini hatırlatmak ve ruhsal arınma sürecine adım atmak olarak yorumlanıyor.

Rubio’nun Fox News’te bu sembolü taşıması, dini inancını vurgulamakla birlikte, siyasi arenada da inanç temelli söylemlerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.