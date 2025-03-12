ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin bugün “Ruslarla temas kuracağını” söyledi. Basın açıklamasında Rubio, ABD'nin Rusya'dan olumlu bir yanıt almayı umduğunu ve “Rusları tüm düşmanca eylemlerine son vermeye çağırdığını” söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, “Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok” diye konuştu.

Rubio ayrıca Salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerde “bir müzakere sürecinin neye benzeyeceğinin” ele alındığını ve Ukrayna'nın vereceği "toprak tavizleri hakkında konuşulduğunu” da söyledi.

Rubio, Kiev hükümetinin gelecek saldırılara karşı korunmak için caydırıcı güvenlik garantilerine de ihtiyacı olacağını belirtti. Dışileri Bakanı, Avrupalıların da “bu konuya dahil olmaları gerektiğini” belirtti.

Ancak Rubio, Ukrayna'nın mutabık olduğu “mineral anlaşmasını bir güvenlik garantisi olarak görmeyeceğini” söyledi.

RUSYA ARAMA BEKLİYOR

Kremlin, ABD'nin Salı günü Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından ABD tarafından bilgilendirilmeyi beklediğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Dışişleri Bakanı Rubio ve Ulusal Güvenlik danışmanı Michael Waltz'un önümüzdeki günlerde çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleşen müzakereler ve varılan mutabakatlar hakkında bizi bilgilendireceğini varsayıyoruz” dedi.

Peskov, Moskova'nın ABD ile “üst düzey” bir telefon görüşmesinin de mümkün olabileceğini sözlerine ekledi. Rus ordusunun Ukraynalı birlikleri Kursk sınır bölgesinden çıkarma çabalarında iyi bir ilerleme kaydettiğini de söyledi.

Peskov,“Ordumuz tarafından sağlanan bilgiler birliklerimizin başarılı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.