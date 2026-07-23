ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN konferansı marjında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Rubio; İran ile ilişkiler, Yemen'deki durum ve Suudi Arabistan ile varılan sivil nükleer iş birliği anlaşması hakkında değerlendirmeler yaptı.

İran'ın bir anlaşma için "yalvardığını" ancak anlaşma yapmaya hazır görünmediğini savunan Rubio, Tahran yönetiminin yaptığı her anlaşmayı ya ihlal ettiğini ya da değiştirmeye çalıştığını iddia etti.

'KELLELERİNİ ALIYORUZ'

İran'ın "göze göz" politikası söylemlerine atıfta bulunarak Donald Trump yönetiminin yaklaşımının "göze baş" olduğunu belirten Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin politikalarının 'göze göz' olduğunu söylediğini duydum. Trump'ın politikası ise 'göze karşı kelle' politikasıdır. Yaptıkları şeyler için çok ağır bir bedel ödeyecekler. Zaten çok ağır bir bedel ödüyorlar ve ödemeye de devam edecekler."

İran'ın eylemleri nedeniyle ağır bir bedel ödediğini, sanayi altyapısının büyük yıkıma uğradığını ve milyarlarca dolarlık zarara uğradığını öne sürdü.

Ülkenin radikal din adamları tarafından yönetildiğini ve ekonomiyle ilgilenmediklerini ifade eden ABD'li Bakan, İran'ın kaynaklarını Hizbullah, Hamas, Husiler ve Şii milisler gibi yapılara aktardığını savunarak, ABD'nin birincil odağının nükleer silahlardan arındırılmış bir İran olduğunu vurguladı.

'HUSİLER KANDIRILDI'

Yemen'deki gelişmelere değinerek Husilerin gerilimi düşürmesini umduğunu belirten Rubio, Husilerin "İran tarafından kandırıldığını" söyledi.

Konuşmasında Suudi Arabistan ile duyurulan nükleer anlaşmaya da temas eden Rubio, Riyad'ı "stratejik bir müttefik" olarak nitelendirdi.

Anlaşmanın resmi duyurusu yapılsa dahi ABD Kongresi'nin bildirim sürecinden geçmesi gerektiğini belirten Rubio, ülkelerin barışçıl sivil nükleer program kararlarında başka bir ülke yerine ABD ile iş birliği yapmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Trump yönetiminin, geçen yıl Riyad'da ön anlaşması imzalanan paktı önümüzdeki günlerde ABD Kongresi'ne sunmayı planladığı kaydedildi.