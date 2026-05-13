Senatör olduğu dönemde Çin tarafından iki kez yaptırım listesine alınan Rubio’nun, bu kısıtlamaların "isim karakteri değişikliği" yöntemiyle aşılmasının ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaretteki tutumu krize yol açtı. Uçakta üzerinde bulunan kıyafetlerin, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta derdest edilerek ABD’ye kaçırılan Nicolas Maduro’nun yakalandığı esnadaki kıyafetleriyle aynı olması, "diplomatik nezaketsizlik" ve "gövde gösterisi" olarak nitelendirildi.

MADURO’NUN KELEPÇELENDİĞİ KOMBİNİ SEÇTİ

Karakas’taki saldırıdan yaklaşık üç buçuk saat sonra operasyonu üstlenen ABD Başkanı Trump, Maduro ve eşinin ABD’ye kaçırıldığını ilan etmişti. Kafasına çuval geçirilen, elleri kelepçeli ve ayakları zincirli şekilde uçaktan indirilen Maduro’nun o anlardaki görüntüsü dünya basınında geniş yer bulmuştu. Dışişleri Bakanı Rubio’nun, Çin gibi üst düzey bir diplomatik temas noktasına bu olayı hatırlatan sembolik bir kombinle gitmesi, sosyal medyada ve uluslararası platformlarda sert tepkilere neden oldu.

PEKİN’DE "KARAKTER" DEĞİŞİKLİĞİ KRİZİ

Çin hükümeti, Rubio’nun göreve başlamasından hemen önce soyadındaki "Ru" sesini temsil eden karakteri değiştirerek yaptırımları teknik olarak baypas etmişti. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, yaptırımların Rubio'nun senatörlük dönemine ait olduğunu belirtse de, Rubio’nun Pekin topraklarına adım atarken sergilediği bu imaj çalışması Çinli yetkililer arasında rahatsızlık yarattı.