ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Taliban'ın şeriat ile yönettiği Afganistan’da "aşırılık yanlısı grupların faaliyet göstermesine olanak tanıyan kontrolsüz bölgeler bulunduğunu" söyledi.

CBS’in eski muhabiri Catherine Herridge ile yaptığı söyleşide Rubio, El Kaide ve IŞİD’in Afganistan’da güvenli bölgeler oluşturarak 11 Eylül 2001 saldırıları öncesine benzer bir tehdit oluşturup oluşturmadığına dair istihbarat olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

Rubio, “11 Eylül öncesi gibi bir manzara olduğunu söyleyemem ama ihtilaflı yönetim alanlarının bu gruplara fırsat sunduğu açık” diye konuştu.

'DURUM ÇOK BELİRSİZ'

Rubio, sahadaki ABD'nin askeri unsurlarının eksikliğinin, El Kaide ve IŞİD gibi gruplara karşı mücadelede büyük bir fark yarattığını belirtti.

Taliban’ın bazı durumlarda ABD ile iş birliği yaparak bu grupların peşine düştüğünü ancak bazı durumlarda böyle bir iş birliğinin mümkün olmadığını ifade etti.

Rubio, “Bu yüzden 11 Eylül öncesiyle kıyaslayamayacağımı söylüyorum, ancak kesinlikle çok daha belirsiz bir durum var ve bu yalnızca Afganistan’la sınırlı değil” diye ekledi.

Taliban, Rubio’nun açıklamalarına henüz yanıt vermedi. Ancak Taliban hükümeti, daha önce Afganistan topraklarında herhangi bir yabancı terör örgütünün varlığını reddetmişti.

TALİBAN, İŞİD'İN VARLIĞINI REDDEDİYOR

Rubio’nun açıklamaları, Birleşmiş Milletler’in Afganistan’daki terör gruplarıyla ilgili yayımladığı raporun ardından geldi. Raporda, Taliban’ın ülke genelinde El Kaide üyelerine güvenli alanlar ve eğitim kampları sağlayarak örgütün güçlenmesine ortam hazırladığı belirtildi.

Ayrıca, Afganistan’da faaliyet gösteren IŞİD Horasan, "bölgedeki en büyük terör tehdidi" olarak tanımlandı. BM’ye göre, IŞİD Horasan destekçileri, Taliban yetkililerini ve Afgan dini azınlıkları hedef almanın yanı sıra Avrupa’ya kadar uzanan saldırılar planlıyor.

Taliban, ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin 2021 yılında Afganistan’dan çekilmesiyle iktidarı ele geçirmişti. O tarihten bu yana, ülkenin tamamını kontrol ettiklerini belirten Taliban, El Kaide ve IŞİD’in Afganistan’daki varlığını reddetmeye devam ediyor.

Ancak Birleşmiş Milletler raporu, IŞİD’in Orta Asya’daki ülkelerden militan topladığını ve Afganistan’ı uluslararası saldırılar için bir üs olarak kullanmaya başladığını vurguluyor.