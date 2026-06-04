Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye'nin F-35 almaktan men edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamalarla ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ın "F-35 meselesi çözüme yakın" yorumunu yalanladı.

Rubio'nun, Washington ile Ankara arasındaki F-35 krizinde "yasal mevzuatların belirleyici olduğunu" söyledi.

Rubio, "Ankara ile görüşmeler sürse bile yasal şartlar karşılanmadığı sürece kapılar kapalı kalacak" dedi. S-400'lerin hala ülkede kalmasını belirleyici faktör olarak gösterdi.

TÜRKİYE İÇİN SKANDAL SÖZLER

Rubio'nun sözleri, Demokrat Milletvekili Dina Titus oturumda Barrack'ın sözlerine getirdiği eleştiriye karşılık olarak yaptığı açıklama oldu.

Titus, Türkiye'nin F-35 almasının mevcut yasalara ve köklü politikalara tamamen aykırı olduğunu belirtti.

Titus konuşmasında "Tom Barrack Türkiye'nin F-35 programına katılması gerektiğini söyledi. Bu yorumlar yasalara ve köklü politikalarımıza aykırıdır. Sizin Dışişleri Bakanı olarak pozisyonunuz nedir? Türkiye F-35 uçaklarını alabilir mi alamaz mı? Görünüşe göre iyilere değil kötülere yardım ediyoruz" dedi.

Bakan Rubio ise Türkiye'nin önceden programda yer aldığını hatırlattı. Rubio yasal engelleri "Türkiye'nin bu uçakları alamamasının tek nedeni Rusya'dan S-400 sistemini satın almış olmasıdır. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok çünkü bu süreç hem NDAA hükümleri hem de ilgili kanunlar tarafından tamamen yasal bir statüye bağlanmıştır" sözleriyle aktardı.

S-400 KRİZİNİN SONU GELMİYOR

Türkiye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini teslim almasının ardından 2019 yılında F-35 programından çıkarılmıştı.

Washington bu sistemin hayalet uçaklara ait hassas bilgileri Rus istihbaratına sızdırabileceğini savundu.

ABD daha sonra CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı ve Ankara askeri alım nedeniyle ceza alan ilk NATO müttefiki oldu. Dahası, Ankara'nın F-35 programına yaptığı yatırımın parası iade edilmedi.

Büyükelçi Tom Barrack S-400 sorununun aşılması durumunda geri dönüşün mümkün olduğunu söyleyerek Ankara'da beklenti yaratmıştı ancak Kongre'de Türkiye'ye uçak verilmesine karşı güçlü bir muhalefet bulunuyor.

Türkiye için F-35 programına dönmek büyük bir stratejik zafer anlamına gelse de Washington yönetimi öncelikle Rus sisteminden vazgeçilmesini şart koşuyor.