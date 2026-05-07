ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu Perşembe günü Vatikan’da Papa Leo ile bir araya geliyor.

Bu buluşma Başkan Donald Trump’ın İran savaşı nedeniyle Katolik dünyasının liderine yönelik ağır eleştirilerini sürdürdüğü oldukça gergin bir atmosferde gerçekleşecek.

Görüşmenin Apostolik Saray’da yarım saat sürmesi planlanıyor. Rubio bu temasın ardından Vatikan’ın en üst düzey diplomatı Kardinal Pietro Parolin ile de bir görüşme yapacak.

Tarihteki ilk Amerikalı papa olan Leo ise Trump yönetiminin göçmenlik politikaları ile İran-İsrail savaşına yönelik sert eleştirileriyle biliniyor.

Trump son haftalarda Papa’ya karşı benzeri görülmemiş bir kamuoyu baskısı kurarken bu durum Hristiyan liderler arasında büyük bir tepkiye yol açıyor.

'PAPA NÜKLEER SİLAH İSTİYOR'

İkili arasındaki gerginlik Trump’ın asılsız bir iddiayla Papa’nın İran’ın nükleer silah sahibi olmasını onayladığını öne sürmesiyle daha da tırmandı.

Trump bu savaş karşıtı tutumun birçok Katoliği tehlikeye attığını iddia etti. Başkan, "görünüşe bakılırsa Papa, İran'ın nükleer silah elde etmesini istiyor" yorumunu yaptı.

Papa Leo ise bu saldırılara barış mesajıyla yanıt vererek nükleer silahların Katolik inancına göre ahlak dışı olduğunu hatırlattı.

Kilise liderliğindeki ilk yılını dolduran Papa "Kilise'nin misyonu İncil'i tebliğ etmek ve barışı vaaz etmektir. Kilise uzun yıllardır tüm nükleer silahlara karşı sesini yükseltmektedir ve bu konuda en ufak bir şüphe dahi yoktur" sözleriyle Trump'ın 'Papa İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istiyor' eleştirilerine karşılık verdi.

'BİR AVUÇ DİKTATÖR'

Papa geçtiğimiz ayki Afrika turunda da dünya liderlerini hedef alarak "dünyanın bir avuç diktatör tarafından harap edildiğini" dile getirmişti. Bu açıklamalar doğrudan Trump’ı hedef almasa da küresel yankı uyandırmıştı.

Kendisi de bir Katolik olan Rubio bu iki günlük Roma ziyareti kapsamında Küba meselesini ve dünyadaki dini özgürlükleri gündeme getirmeyi hedefliyor.

Dışişleri Bakanı’nın Roma’ya giderken uçağına basın mensuplarını almaması ise diplomatik çevrelerde alışılmadık bir durum olarak nitelendiriliyor.

ABD’nin Vatikan Büyükelçisi Brian Burch bu görüşmenin oldukça açık sözlü ve dürüst bir diyalog şeklinde geçmesini beklediğini ifade etti.

TRUMP VE MELONİ'NİN DE ARASI BOZUK

Rubio cuma günü ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek. Meloni daha önce Trump’ın eleştirilerine karşı Papa’yı savunan bir duruş sergilemişti.

İtalyan hükümeti yetkilileri de İran’daki savaşın ABD’nin küresel liderliğini tehlikeye attığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu ziyaret Beyaz Saray ile Vatikan arasındaki diplomatik fay hatlarını yönetmek adına kritik bir önem taşıyor.