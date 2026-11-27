ABD Kore Kuvvetleri (USFK), Güney Kore'nin Pyeongtaek kentindeki Camp Humphreys askeri üssünde konuşlu 17'nci Süvari Alayı'na bağlı 5'inci Hava Süvari Filosu'nun (5-17 ACS) faaliyetlerine son verildiğini doğruladı.

Yonhap'ın haberine göre USFK açıklamasında, “Bu adım, Güney Kore'deki ABD kuvvetlerinin görevini ve Güney Kore'nin savunulmasına yönelik taahhüdünü değiştirmiyor.” ifadesi kullanıldı.

Bir USFK yetkilisi de askeri düzenlemelerin, genel hazırlık düzeyini ve askeri kabiliyetleri güçlendirmeyi amaçlayan, devam eden modernizasyon çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise iki ülkenin, USFK'nin faaliyetlerine ilişkin yakın istişare ve koordinasyon yoluyla ortak savunma duruşunu sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

RAPORDA 15 ARALIK 2025 TARİHİ VERİLMİŞTİ

5-17 ACS, ABD'nin savunma operasyonlarına daha fazla istikrar sağlamak ve Güney Kore'deki askeri hazırlık seviyesini artırmak amacıyla 2022'de faaliyete geçmişti.

ABD Kongre Araştırma Servisinin (CRS) ocakta yayımladığı raporda, keşif yapmakla görevli uçak filosunun operasyonlarına 15 Aralık 2025 itibarıyla son verildiği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise birliğin geleceğine dair herhangi bir karar alınmadığını belirtmişti.