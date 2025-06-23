ABD'nin İran'a saldırı başlatması ABD dolarının değer kazanmasına neden oldu. 14 Mayıs'tan bu yana ilk kez Japon yeni karşısında ABD doları 147,00 değerini aldı. Japon yeni ise riskten kaçışla zayıfladı.

ABD DOLARI NEDEN DEĞER KAZANIYOR?

FXStreet analistlerine göre bu, 50 günlük kısa vadede dinamik bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Bir yandan ABD'de faizlerin de hala yüksek olması ve Japonya Merkez Bankası'nın ise sıkı bir para politikası olmaması kurdaki yükselişin temel dinamiklerinden biri.

KRİTİK SEVİYELER NELER?

USD/JPY'de direnç seviyesi 147,65–148,00 iken bu bölgeyi aşması durumunda yeni zirveleri olabilir.

USD/JPY'de destek seviyesi ise 145,90–146,00 olurken kısa vadeli geri çekilme işareti olabilir.

USD/JPOY'DE NE BEKLENİYOR?

Yükseliş ivmesi korunabilir. ABD'nin İsrail-İran gerilimine dahil olması ve ABD'den gelecek güçlü makro verilerle USD/JPY’da yükseliş sürebilir.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasına yönelik açıklamaları, ABD enflasyon verisi ve faiz kararları kurun yönelimini belirleyecek ana unsurlar olacak.

Sonuç olarak ABD Dolarının, Japon Yeni karşısında güçlü duruş sergilemeye devam edeceği öngörülüyor.