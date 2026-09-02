Beyaz Saray ve ABD Donanması, filoyu hızla genişletme hedefi doğrultusunda Türkiye, Güney Kore ve Japonya’dan fırkateyn tasarımlarını incelemeye aldı.

Sektör kaynaklarının ABD Donanma Enstitüsü'ne bağlı USNI News’e aktardığı bilgilere göre, uluslararası rekabete süreci kapsamında ilk iki geminin yabancı tersanelerde inşa edilmesi ve ardından üretimin ABD içindeki tersanelere devredilmesi planlanıyor.

Bu hamle gerçekleştiği takdirde ABD bir asır sonra ilk kez yabancı dizayn ve üretim gemileri filosuna almış olacak. Hangi geminin seçileceği ise merak konusu.

KONUŞMADAN SONRA TÜRK TASARIMI EKLENDİ

ABD'nin müttefiklerinden fırkateyn satın alma planı, Beyaz Saray’ın ağustos ayında yayımladığı ve ABD yasalarında yer alan yabancı yapımı savaş gemilerinin donanma hizmetine girmesini engelleyen kısıtlamayı "ulusal güvenlik çıkarı" istisnasıyla muaf tutan genelgesiyle gündeme geldi.

Japon yapımı Mogami sınıfı güdümlü füze fırkateyni

Genelgenin ardından Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao, araştırma, geliştirme ve edinimden sorumlu müsteşar yardımcısı William Mahan'ın ofisini uluslararası savaş gemileri ile Askeri Deniz Taşımacılığı Komutanlığı bünyesindeki ro-ro ve ikmal gemilerini kapsayan bir inceleme yapmakla görevlendirdi.

Güney Kore yapımı Chungnam sınıfı güdümlü füze fırkateyni

12 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanması beklenen bu değerlendirme sürecinde, Japonya'dan Mitsubishi Heavy Industries üretimi FFM Mogami sınıfı, Güney Kore'den Chungnam sınıfı ve Türkiye'den İstanbul sınıfı güdümlü füze fırkateynleri yer alıyor.

USNI haberinde Türk tasarımının, Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Türk liderliği ile Başkan Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından sürece dahil edildiği vurgulandı.

YENİ GEMİLER İÇİN 'FİNLANDİYA MODELİ'

Sürece ilişkin açıklamada bulunan Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Yüzbaşı Ron Flanders, "Başkan, müttefiklerimizin kendini belli eden gemi yapım becerilerini ve sanayi uzmanlığını kullanmak da dahil olmak üzere, Deniz Kuvvetleri'ne yerli gemi inşa kapasitesini agresif bir şekilde artırma talimatı verdi. ABD tersanelerinde uzun vadeli yatırım, teknoloji transferi ve iş gücünün genişletilmesini sağlarken, Başkan'ın gemileri daha hızlı teslim etme amacını yerine getirecek seçenekleri aktif olarak geliştiriyoruz" dedi.

Değerlendirilen fırkateyn anlaşmasında, ilk gövdelerin yabancı tersanelerde üretilip sonrasında ABD altyapısına yatırım yapılmasını öngören "Finlandiya modeli" yaklaşımının uygulanabileceği ifade ediliyor.

Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Russ Vought'un da konuşmalarında savunduğu bu yöntem, ABD Sahil Güvenliği'nin Arktik Güvenlik Gemisi projesinde de kullanılıyor.

Fırkateyn hamlesi, donanmanın yüzey kuvvetlerindeki bir yetenek açığını kapatmayı hedefliyor.

Üst düzey savaşlar için tasarlanan Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhripleri, mevcut durumda fırkateynlerin üstlenebileceği temel görevlerde kullanılıyor.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) ise konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.