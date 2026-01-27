ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Ortadoğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.



TRUMP: İRAN'IN YANINDA BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR

ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük” ifadelerini kullandı.



Diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." dedi.

“BİRKAÇ SAVAŞ GEMİSİ İRAN'IN KARARLIĞINI ETKİLEMEZ”



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini söyledi.

Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" dedi.

İRAN ORDUSU TEYAKKUZDA

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'ndan bir yetkili, İran’ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı’ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

"İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE HALA MASADA" İDDİASI

Amerikan basınına göre İran'a askeri müdahale hala masada. Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın "kesin sonuca ulaştıracak" seçenekler bulmaları için danışmanlarına baskı yaptığını yazdı.

Pentagon ve Beyaz Saray'daki danışmanlar, rejimi iktidardan uzaklaştırmak da dahil bir dizi seçenek üzerinde çalışıyor.

Washington yönetimi, Haziran'da B2 bombardıman uçaklarıyla İran'daki 3 nükleer tesisi vurmuştu. Operasyonun ardından İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmalar sona ermişti.

İRAN’DA EKONOMİK KRİZ GÖSTERİLERİ TETİKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale tehdidi, ülkede ekonomik kriz nedeniyle patlak veren kitlesel protestoların gölgesinde gelmişti.

İran’da 28 Aralık 2025’te, ulusal para biriminin döviz karşısında sert biçimde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığının artması üzerine, Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından yönetim, internet erişimini tamamen kesme kararı aldı. Gösterilerin bastırılmasının ardından ise son günlerde internet erişiminin sınırlı ve kontrollü şekilde yeniden sağlandığı bildirildi.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamasında, protestolar sürecinde yaşanan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dâhil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise can kaybının 5 bin 848 olduğunu, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.