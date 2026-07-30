ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,5 arttı. Piyasa beklentileri, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyümesi yönündeydi.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyümüştü.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesine, tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracattaki yükseliş katkı sağlarken kamu harcamalarındaki düşüş bu artışı kısmen sınırladı. GSYH hesaplamasına negatif etki yapan ithalat da söz konusu dönemde arttı.

İlk çeyrekle karşılaştırıldığında büyüme hızındaki yavaşlama, kamu harcamalarındaki gerileme ile yatırım ve ihracattaki büyümenin ivme kaybetmesinden kaynaklandı. Bu gelişmeler, tüketici harcamalarındaki hızlanmayla kısmen dengelendi. İthalat ise ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre daha güçlü artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 arttı. Söz konusu endeks ilk çeyrekte yüzde 4,6 artış kaydetmişti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentisi çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 3,5 artması yönündeydi. Söz konusu endeks ilk çeyrekte yüzde 4,4 artmıştı.