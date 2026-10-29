ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) verilerine göre, reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 arttı. Yüzde 3,2'lik piyasa beklentisini aşan büyüme, son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyümüştü.

YATIRIM VE KAMU HARCAMALARI BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Üçüncü çeyrekte büyümeye yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki yükseliş katkı sağladı. İhracattaki düşüş büyümeyi kısmen sınırlarken ithalat arttı.

İkinci çeyreğe göre büyümenin hızlanmasında esas olarak yatırımlardaki ivmelenme ve kamu harcamalarındaki yükseliş etkili oldu. İthalatın artış hızı da önceki çeyreğe göre yükseldi.

Yurt içindeki özel alıcılara yapılan reel nihai satışlar, ikinci çeyrekteki yüzde 4,6'lık artışın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 yükseldi. Bu gösterge, tüketici harcamaları ile brüt özel sabit yatırımların toplamından oluşuyor.

PCE FİYAT ENDEKSİNDE ARTIŞ YÜZDE 2,1'E GERİLEDİ

Gayri safi yurt içi alımlar fiyat endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 3 arttı. İkinci çeyrekte bu oran yüzde 5,6 düzeyindeydi.

Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki artış da ikinci çeyrekteki yüzde 5 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 2,1'e geriledi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek PCE fiyat endeksi ise üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 arttı. Endeksteki artış ikinci çeyrekte yüzde 3,3 olmuştu.