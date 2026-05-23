Kevin Warsh, cuma günü Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törenle ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Jerome Powell’dan devraldı. 56 yaşındaki Warsh, dört yıllık görev süresine enflasyon belirsizliği, jeopolitik çatışmalar ve dalgalı finans piyasalarının yanı sıra bankanın bağımsızlığına yönelik artan siyasi baskıların olduğu kritik bir dönemde başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Doğu Odası’nda gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, "Onun gelmiş geçmiş en büyük Fed başkanlarından biri olacağına gerçekten inanıyorum. Çok az insanda bulunan yeteneklere sahip ve herkes tarafından saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı.

FED'DE REFORM SİNYALİ

Yemin töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Warsh, Fed bünyesinde gerçekleştirmeyi planladığı köklü değişikliklerin sinyalini verdi. Geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Warsh, "Reform odaklı bir Federal Rezerv’e liderlik edeceğim. Statik çerçevelerden ve modellerden kurtularak dürüstlük ve performans konularında net standartlar belirleyeceğiz" dedi.

EKONOMİ SAVAŞ VE ENFLASYON KISKACINDA

Ocak ayında Trump tarafından aday gösterildiğinde daha iyimser bir ekonomik tablo öngörülürken, Warsh görevi ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerinin hissedildiği bir dönemde devraldı. Petrol şokuyla birlikte benzin fiyatları hızla yükselirken, konut kredi faizleri son dokuz ayın zirvesine çıktı. Genel enflasyon ise son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Tüketici güven endeksi ise tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Amerikalıların mevcut ekonomik duruma dair hissettikleri karamsarlığın 11 Eylül saldırıları, Büyük Resesyon ve pandemi döneminden daha derin olduğu belirtiliyor. Bu durumun yaklaşan ara seçimlerde ciddi siyasi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

TRUMP'TAN BAĞIMSIZLIK MESAJI

Başkan Trump, geçmişte Jerome Powell’ı faiz indirmediği için sert dille eleştirmiş ve hatta görevden almakla tehdit etmiş olsa da cuma günü yaptığı açıklamada Warsh’ın "tamamen bağımsız" olmasını istediğini söyledi. Trump, "Bana bakma, kimseye bakma, sadece kendi işini yap ve harika bir iş çıkar" dedi.

Ancak Warsh, Trump’a yakın bir isim olarak biliniyor ve Trump daha önce borçlanma maliyetlerini düşürmek için faizlerin inmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştı. Warsh ise törende düşük enflasyon ve güçlü büyüme hedefiyle Fed’i bağımsız bir şekilde yönetme yükümlülüğünün altını çizdi.

FED'İN YENİ ROTASI VE İLK TOPLANTISI

Piyasa uzmanları, Fed yetkililerinin mart ayında öngördüğü faiz indirimi beklentilerinden uzaklaştığını belirtiyor. Enerji fiyatlarındaki artış ve jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle, karar alıcıların çoğunluğu faizlerin sabit tutulmasından yana hatta bazı üyeler faiz artırımı ihtimalini dahi gündeme getiriyor.

Warsh’ın başkanlık edeceği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEMEL GÖREVLERE DÖNÜŞ SİNYALİ

Kevin Warsh’ın ajandasındaki en önemli maddelerden biri Fed’in asli görev alanı dışındaki meselelerden uzaklaşması. Warsh, bankanın iklim değişikliği ve çeşitlilik gibi sosyal politikalardan ziyade fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Trump da bu görüşü destekleyerek, "Fed son yıllarda yolunu kaybetti. Asli görevinden uzaklaşarak iklim politikaları gibi konulara sürüklendi" eleştirisinde bulundu. Yeni dönemde Fed’in kamuoyuyla olan iletişimini de kısıtlayarak daha kapalı bir kutu haline gelmesi bekleniyor.