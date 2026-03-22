Dünya ekonomisinin şah damarı Hürmüz Boğazı’nda kartlar yeniden karılıyor! İran, küresel petrol akışını rehin alan blokajı kaldırmak için tek bir şart öne sürdü: "Petrol ticareti artık Dolarla değil, Çin Yuanı ile yapılacak." Ekonomistler İran'ın bu hamlesinin ABD’ye yılda 3 trilyon dolar darbe vurabileceği iddiasında bulundu.

"YUAN İLE ÖDEYEN GEÇER, DOLAR KULLANAN BEKLER!

"Küresel finans sisteminin temellerini sarsacak haber Orta Doğu'dan geldi. İran’ın, ABD ve İsrail saldırıları sonrası kapattığı Hürmüz Boğazı’nı açmak için "Yuan" şartını masaya koyduğu iddia edildi.

Tahran yönetiminin bu stratejik hamlesi, sadece bir askeri kuşatma değil, ABD dolarının dünyadaki hakimiyetini bitirecek bir "ekonomik atom bombası" olarak yorumlanıyor.

İran Dış Politika Analisti ve Diplo House Direktörü Hamidreza Gholamzadeh'in iddiasına göre; "Çin Yuanı ile ticaret yapan tankerler blokajdan muaf tutulacak, dolar kullananlar ise kapıda kalacak" dedi.

52 YILLIK PETRO-DOLAR İMPARATORLUĞUNA DARBE!

Ekonomi çevrelerinde infial yaratan bu gelişmenin, 1974'ten bu yana dünyayı yöneten "Petro-Dolar" sisteminin infaz fermanı olduğu savunuluyor. Petrol ticaretinin dolar dışına kaymasıyla ABD para birimine olan talebin bıçak gibi kesileceği öne sürülüyor.

Ekonomistlere göre, bu devasa de-dolarizasyon hamlesinin ABD ekonomisine yıllık faturası tam 3 trilyon doları bulabilir. Bu da Amerika içinde hiperenflasyon ve küresel bir ekonomik depresyon demek.

8 ÜLKE İLE GİZLİ MÜZAKERE: TEST GEÇİŞLERİ BAŞLADI!

İran’ın bu yeni "Yuan tarifesi" üzerine 8 kilit ülke ile gizli müzakereler yürüttüğü ileri sürüldü. Hatta Çin’in "gölge filosu" ile Pakistan ve Hindistan bayraklı bazı tankerlerin Yuan bazlı ödeme sistemiyle boğazdan ilk test geçişlerini başarıyla tamamladığı iddia ediliyor. Bu durum, BRICS ülkelerinin doları devre dışı bırakma stratejisinin sahadaki ilk büyük zaferi olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’IN ÜLTİMATOMUNA "YUAN TOLL ROAD" CEVABI

Trump yönetiminin "Boğazı derhal açın!" şeklindeki 48 saatlik ültimatomuna Tahran’ın, Hürmüz’ü bir "Yuan geçiş ücreti yolu"na çevirerek yanıt verdiği iddia ediliyor. Üst düzey İranlı yetkililerin, "Geçişlere izin veririz ama petrol kargosu kesinlikle Çin Yuanı ile faturalandırılacak" dediği aktarıldı.