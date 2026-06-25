Fed'in yakından takip ettiği PCE endeksinde Mayıs sonuçları yayımlandı. Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE Mayıs'ta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 ile tahminlere paralel gerçekleşti. Önceki ay çekirdek PCE aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 artmıştı. Çekirdek PCE aylık yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseldi. Beklenti de yüzde 0,3'tü. Manşet PCE’deki yıllık artış da tahminler doğrultusunda yüzde 3,8’den yüzde 4,1'e yükseldi. Öte yandan ABD'de büyüme rakamları beklentinin üzerinde arttı. ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 arttı. Veriye ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü tahminde ekonominin ilk çeyrekte yüzde 2, mayıs ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü. Gelen veriler sonrası ons altın 3 bin 990 doalrdan 4 bin doların üzerine yükseldi.

Ons altın, 24 Haziran Çarşamba günü 3 bin 956 dolara gerilemişti. Düşüşlerini bugüne taşıyan ons altın ABD'den gelen enflasyonun öncü göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisinin etkisiyle 4 bin 34 dolara yükseldi. Akşam seansında doğru TSİ 16.07'de 4 bin 31 dolarda bulunuyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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