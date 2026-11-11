ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artışlarını destekleyen açıklamaları, doları iki haftanın en yüksek seviyelerine taşıdı. Dolar, çarşamba günü kazanımlarını korudu.

Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 28 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine yakın olan 102,22'de yatay seyretti. Endeks, gıda ve konaklama maliyetlerinin etkisiyle beklentileri aşan tüketici fiyatları verisinin ardından salı günü yüzde 0,5 yükselmişti.

ABD'de ekim ayı çekirdek enflasyonu aylık yüzde 0,3 oldu. Piyasanın beklentisi yüzde 0,2 düzeyindeydi.

ARALIKTA DAHA BÜYÜK ARTIŞ DA GÜNDEMDE

Yatırımcılar, Fed'in 9 Aralık'ta sona erecek para politikası toplantısında faizleri sabit tutacağı yönündeki beklentilerinden büyük ölçüde vazgeçti. CME Group'un FedWatch aracına göre, vadeli işlem piyasalarında ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık artış olurken, 50 baz puanlık artış ihtimali de yaklaşık yüzde 10 düzeyinde fiyatlandı.

Piyasalar, ocak ayında ikinci bir faiz artırımına yüzde 50'nin üzerinde olasılık veriyor. Gelecek yılın ortasına kadar toplam üç adet 25 baz puanlık artırım da fiyatlamalara girmeye başladı.

Fed Başkanı Christopher Waller, enflasyon verisi açıklanmadan önce, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 gelmesinin aralık toplantısında 50 baz puanlık artışı değerlendirmesine yol açacağını söylemişti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan muhtemelen kısa sürede iki faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de "gerçek bir enflasyon sorunu" bulunduğu uyarısını yaptı. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise kademeli faiz artışlarından yana görüş bildirdi.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNE MART ARTIŞINI EKLEDİ

Reuters'ın aktardığına göre, Goldman Sachs ABD Başekonomisti David Mericle, Waller'ın açıklamalarına rağmen aralık ayında 25 baz puanlık ikinci bir faiz artırımı beklemeyi sürdürdüklerini söyledi. Mericle, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin çoğunun doğrudan 50 baz puanlık artışa geçmekte tereddüt edeceğini düşündüklerini belirtti.

Goldman Sachs, tahminlerine Mart 2027 için 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artışı da ekledi. Mericle, bu senaryonun federal fonlama faizini yüzde 4,25-4,5 aralığında zirveye taşıyacağını ifade etti.

Reuters'ın haberinde görüşlerine yer verilen Melbourne merkezli Pepperstone Group Araştırma Başkanı Chris Weston ise faiz piyasalarının yalnızca tek bir artışı fiyatlamadığını belirtti. Weston'a göre, ABD para politikasının nihayetinde ne kadar sıkılaştırılması gerekeceği tartışması riskli varlıklar açısından daha önemli hale geldi.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Yüksek enflasyon ve Fed'in sıkılaşma mesajları, küresel tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 13,8 baz puan yükselerek yüzde 4,996'ya çıktı. İki yıllık tahvilin getirisi ise gece boyunca 18 baz puan arttı.

Asya'da Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 7 baz puan artışla yüzde 2,755'e, Avustralya'nın aynı vadeli tahvil getirisi 6 baz puan yükselişle yüzde 5,05'e ulaştı. Tahvil satışlarına ve doların güçlü seyrine rağmen hisse senedi piyasaları dirençli kaldı.

Dolar karşısında euro 1,1168, sterlin 1,3345 seviyesinde yatay işlem gördü. Dolar/Japon yeni kuru da 158,715 seviyesinde değişmedi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.