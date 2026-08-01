ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki Miramar Deniz Piyadeleri Hava Üssü (MCAS Miramar) yakınlarında bir F-35B savaş uçağının karıştığı kaza meydana geldi.

Yerel basın ABC10 News'e göre yerel saatle sabah 10.00 civarında gerçekleşen olayın ardından bölgeye acil durum ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından açıklama yapan MCAS Miramar sözcüsü, Deniz Piyadelerine ait F-35B tipi uçağın üs yakınlarında bir olaya karıştığını doğruladı.

Sözcü, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan kurtulduğunu, ulaşılarak güvenceye alındığını ve tıbbi bir tesise sevk edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgilerin ilerleyen süreçte paylaşılacağı ifade edildi.

San Diego İtfaiye ve Kurtarma Ekibi sözcüsü de ekiplerin kaza yerine müdahale ettiğini ancak olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilemediğini kaydetti.

Kazada pilot dışında yaralanan olup olmadığı ya da olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

TOP-GUN GERÇEKLE ÖRTÜŞMEDİ

Çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava sahasından dumanların yükseldiği ve bölgedeki bir itfaiye aracının yangına suyla müdahale ettiği görüldü.

Yerel TV kanalı Fox 5, Deniz Piyadeleri yetkililerinin acil durum ekiplerinin müdahalesini doğruladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı Miramar Hava Üssü, geçmişte Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Hollywood filmlerine konu olan ve seçkin savaş pilotlarının eğitildiği "Top Gun" okuluna ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

Eğitim programının en yoğun olduğu dönemlerde söz konusu üs, "Fightertown USA" takma adıyla anılıyordu.