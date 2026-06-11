ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, gece yarısı askeri operasyona dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Amerikan ordusu, İran’daki çeşitli askeri hedeflere yönelik hava saldırısı başlattı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in operasyon sinyalinin ardından başlayan saldırılar sırasında İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saati ile 04.00’te yaptığı açıklamayla İran’a yönelik saldırıların bu gecelik sona erdiğini bildirdi. CENTCOM, operasyonda İran genelindeki askeri gözetleme kabiliyetlerinin, iletişim sistemlerinin ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını kaydetti. ABD Başkanı Trump ise İran ile bir anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların şiddetli şekilde süreceğini belirtti.

İRAN'DAN MİSİLLEMELER GELDİ

ABD'nin askeri harekatına İran kanadından hızlı bir misilleme yanıtı geldi. İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki ABD hedeflerine yönelik karşılık vermeye başladıklarını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD’nin ülkenin güney kesimlerine düzenlediği operasyonlara tepki olarak, Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan üslerde ABD'ye ait 18 önemli hedefin vurulduğunu bildirdi.

PİYASALAR SARSILDI ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Washington-Tahran hattında yaşanan askeri hareketlilik, küresel finans piyasalarında ani bir şok dalgasına yol açtı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı beklentileriyle halihazırda son 2,5 ayın en düşük seviyelerinde seyreden altın fiyatları, operasyon haberinin ardından sert bir dalgalanma kaydetti. Normal şartlarda kriz dönemlerinde yükselmesi beklenen ancak likidite ihtiyacı ve küresel panik nedeniyle ilk tepki olarak ters yönlü hareket eden gram altın, saat 01.20 itibarıyla 6 bin TL barajının altına inerek 5 bin 994 TL seviyesini test etti.

Ons altın da aynı dakikalarda 4 bin 38 dolara kadar geri çekildi. Operasyondan önce gram altın 6 bin 200 lira, ons altın ise 4 bin 186 dolar sınırından işlem görüyordu. İlk panik satışlarının ardından piyasaların dengeye kavuşmasıyla saat 02.00 itibarıyla yönünü yeniden yukarı çeviren gram altın 6 bin 30 TL seviyelerine ulaşırken, ons altın da kayıplarının bir kısmını telafi ederek 4 bin 50 dolara yükseldi.

TSİ 08.13 itibarıyla ons altın 4.077 dolarda hareketlenirken gram altın serbest piyasada 6.049 lirada bulunuyor.

Öte yandan Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı 6.179 lira olurken çeyrek altının satış fiyatı 10.097 liraya kadar geriledi.