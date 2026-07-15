ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çin'in Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde kontrol sağlama girişimlerine karşı koymak amacıyla, daha önce Ortadoğu'da konuşlu olan hızlı müdahale gemilerini Singapur ve Filipinler'e yönlendirdi.

Dünyanın her yerine gönderilebilen "sefer filosu" kapsamında yer alan 47 metrelik 6 adet gemi, Washington'ın Pekin'in askeri adımlarını caydırma stratejisi çerçevesinde batı Pasifik'te göreve başladı.

Bu hamle, ABD'nin müttefikleriyle ortak tatbikatlar düzenleyerek, havaalanlarını modernize ederek ve gelişmiş füze sistemlerini test ederek bölgedeki askeri varlığını arttırma çabasını takip etti.

Sahil Güvenlik bünyesinde yaşam alanı bulunan 65 fit ve üzeri gemileri tanımlamak için kullanılan "cutter" sınıfındaki bu hızlı müdahale vasıtaları, en az eylül ayı sonuna kadar Singapur ve Filipinler'in Luzon adasındaki Subic Bay limanında faaliyet gösterecek.

ABD daha önce Subic Körfezi'ne daha büyük gemiler göndermiş olsa da, bu sınıftaki küçük ve hızlı gemiler ilk kez bu bölgede görev yapıyor.

ABD VE ÇİN GEMİLERİ KARŞI KARŞIYA

Yapılan açıklamaya göre, gemilerin komuta ve lojistik işlemleri Singapur'dan yürütülürken, gemiler Subic Körfezi üzerinden dönüşümlü olarak görev yapıyor.

Filipinler, olası bir Tayvan savaşında ABD için kritik bir harekat üssü olma özelliği taşırken, Singapur da donanma tesislerinin kullanımı konusunda ABD ile uzun süreli bir anlaşmaya sahip bulunuyor.

Pekin yönetimi ise bölgedeki hakimiyetini pekiştirmek için kendi sahil güvenliğini etkin biçimde kullanıyor ve askeri karakollara ulaşmaya çalışan Filipinler gemilerini tazyikli su gibi yöntemlerle engelliyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü analistlerinden Euan Graham, İran savaşı sırasında Ortadoğu'daki ABD operasyonlarını desteklemek üzere kaydırılan donanma gemilerinin yarattığı boşluğun bu sahil güvenlik gemileriyle doldurulabileceğini belirtiyor.

Graham, sahil güvenliğin, doğrudan ABD askeri varlığından çekinen Vietnam ve ordusu olmayan bazı Pasifik ada ülkeleri için daha kabul edilebilir bir ortak olduğuna dikkat çekiyor.

Guam ve Hawaii'de de konuşlu gemileri bulunan ABD Sahil Güvenliği, küçük ada ülkelerinde yasa dışı balıkçılık ve kaçakçılıkla mücadele için yerel kolluk kuvvetleriyle ortak denetimler yürütüyor.

ÇİN BU KARŞILAŞMAYA HAZIR

ABD'nin bu adımlarına rağmen Çin'in kendi sahil güvenliğine yaptığı büyük yatırımlar bölgedeki caydırıcılık mücadelesini zorlaştırıyor.

Dünyanın en büyük devriye gemilerine sahip olan Çin sahil güvenliği, donanmasını sahil güvenlik ile entegre etmeye çalışıyor.

ABD Sahil Güvenliği ise eskiyen gemiler, yavaş üretim ve personel açığı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor.

Bu eksiklikleri gidermek amacıyla hazırlanan "Güç Tasarımı 2028" planı doğrultusunda, 2024 yılındaki 46 bin kişilik askeri personelin 15 bin artırılması hedefleniyor.

Kongre tarafından onaylanan 25 milyar dolarlık bütçe ve 2025'teki rekor askeri alımlar bu hedefe yönelik adımlar arasında yer alıyor.