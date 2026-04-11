Axios'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre Cumartesi günü birkaç ABD Donanması gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

Bu hareket İran ile koordine edilmedi. Savaşın başlamasından bu yana ABD savaş gemilerinin boğazı geçmesi ilk kez gerçekleşiyor.

Kaynaklara göre operasyon, ticari gemilerin boğazı geçme konusunda güveni artırmayı amaçlıyordu. The Wall Street Journal, iki geminin geçtiğini doğrulayan kendi haberini yayınladı.

Axios'a göre bu geçiş, İran ve ABD arasında Pakistan'daki barış görüşmelerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gemiler BAE'den yola çıkarak Basra Körfezi'ne girdi.

İran ise gemilerin uyarıldığı ve Boğaz'a girmeden geri döndüğünü aktardı. Bu açıklama ABD'den gelen haberlerle doğrudan çelişti.

İRAN YALANLADI, ABD DOĞRULADI

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili “Bu, uluslararası sularda seyir özgürlüğüne odaklanan bir operasyondu,” dedi

Yetkili, Donanma gemilerinin boğazı doğudan batıya doğru geçerek Körfez'e ulaştığını, ardından boğazı tekrar geçerek Umman Denizi'ne döndüğünü söyledi.

Al Jazeera'nın Fars haber ajansına dayandırdığı haberine göre İran, Pakistanlı arabuluculara, ABD savaş gemisinin hareketine devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağını bildirdi. Bunun üzerine gemi geri dönüş yaptı. Devrim Muhafızları Donanması benzer bir açıklama yaparak iddiayı vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “İzin almadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ABD destroyer gemisi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin sert uyarısının ardından ters yönde ilerlemeye başladı" açıklamasını yaptı.

Boğazın yeniden açılması, ABD-İran ateşkes anlaşmasının kilit maddelerinden biriydi. ABD Basını geminin geçtiğini vurgularken İran geminin geçmediği konusunda ısrarcı.