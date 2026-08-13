ABD Donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev sürelerinin uzaması ve artan baskı, askerler arasında ciddi psikolojik sorunlara yol açıyor. Navy Times'ın haberine göre gemi mürettebatından birden fazla askerin denize atlayarak intihar etme girişiminde bulunduğu bildirilirken, asker aileleri yaşanan kriz karşısında büyük bir endişe ve çaresizlik içinde olduklarını ifade ediyor.

AİLELERDEN YARDIM ÇIĞLIĞI VE YAŞANAN OLAYLAR

Eşi mevcut görevlendirme sırasında uçak gemisinden atlamaya çalışan San Diego sakini Annabelle Loma, olaydan bu yana eşiyle yalnızca birkaç kez konuşabildiğini belirtti. İletişim kurmanın oldukça zor olduğunu söyleyen Loma, eşinin şu anda tıbbi gözetim altında tutulduğunu dile getirdi. Loma, eşinin denize atlamaya çalışmadan önce defalarca sınırlarının zorlandığını ve tükenmişlik yaşadığını vurgulayarak, "Çok korkuyor. Ordudan onursuz terhis edileceğini ve sadece tükendiği için 13 yıllık kariyerinin bir anda mahvolacağını düşünüyor. Bu hiç adil değil. Şu an endişelenmesi gereken şey bu olmamalı" ifadelerini kullandı. Olayın ardından gemi irtibat görevlisinden bir telefon aldığını belirten Loma, son haftalarda donanmadan hiç kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini sözlerine ekledi.

Gemi içindeki bir başka olayda ise, nöbet tutan bir askerin gemiden atlamaya hazırlanan bir arkadaşını fark ederek müdahale ettiği öğrenildi. Duruma müdahale eden askerin eşi Maria Rodriguez, kocasının askere seslendikten sonra kollarından yakalayarak onu güverteye çektiğini anlattı. Kocasının kendisine, o anki gibi bir adrenalini hayatı boyunca hissetmediğini ve arkadaşını durdurmak için zamanında yetişebildiği için çok şükür ettiğini söylediğini belirten Rodriguez, kurtarılan askere daha sonra ne olduğu konusunda ise bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Benzer şekilde, Stars and Stripes gazetesi de nöbetçilerin bir mürettebat üyesinin denize atlamasını engellediği bir olayı rapor etti ve mürettebatın bu olaydan gemi genelinde yapılan bir anonsla haberdar edildiğini yazdı.

UZAYAN GÖREV SÜRESİ VE ARTAN BASKI

Yaklaşık 5.000 denizci ve deniz piyadesine ev sahipliği yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin görevi 21 Kasım'da başlamıştı. Gemi, İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla sekiz aydan uzun süredir Orta Doğu'da bulunuyor. Başlangıçta mayıs ayında sona ermesi planlanan bu görev, kamuoyuna açıklanan herhangi bir dönüş tarihi olmaksızın uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta San Diego'da Geçici Deniz Kuvvetleri Bakanı Hung Cao'nun da katıldığı bir toplantıda 200'den fazla asker yakını bir araya geldi. MS NOW tarafından incelenen ses kayıtlarına göre aileler, aynı akşam düzenlenen çevrimiçi bir başka toplantıda da askerlerin ruh sağlığı, aşırı yorgunluk ve güvenlikleriyle ilgili duydukları derin endişeleri dile getirdiler.

PSİKOLOJİK YIKIM VE DONANMANIN YANITI

Donanma Yüzey Kuvvetleri Komutanı Koramiral Joseph Cahill, çevrimiçi toplantıda askerler ve aileleri üzerindeki ağır baskıyı kabul etti. Cahill, durumun aileler ve askerler üzerindeki etkisini duyduklarını belirterek, savaş gemilerinde görev yapan psikolojik destek danışmanları ve din görevlilerinin bulunduğunu, ayrıca askerlerin refahını etkileyen faktörleri incelemek üzere İnsan Faktörleri Konseyleri oluşturulduğunu ifade etti. Donanma yetkilileri, gemi yönetiminin askerlerin psikolojik durumunu sürekli olarak değerlendirdiğini belirtse de, mevcut görevlendirme sırasında gemide kaç askerin denize atlama ya da kendine zarar verme girişiminde bulunduğuna dair kesin bir rakam paylaşmaktan kaçındı.

BELİRSİZLİK İÇİNDE BEKLEYİŞ

Gemide görev yapan bir annenin kızı olan lise öğrencisi Shelby Sanders, geride kalan sekiz ay boyunca annesiyle iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtti. Annesinin gönderdiği nadir e-postalardan bile ne kadar zorlandığını anlayabildiğini söyleyen Sanders, annesinin lise son sınıftaki mezuniyet, doğum günü veya Noel gibi önemli anlarda yanında olup olamayacağını bilmemenin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Gemide görevli bir askerin babası olan Manuel Guevara ise, oğluyla son konuştuğunda onun oldukça bitkin, moralsiz ve endişeli olduğunu hissettiğini söyledi. Dönüş tarihinin belirsizliğinin insanı içten içe tükettiğini vurgulayan Guevara, oğlunun yeme, içme, çamaşır yıkama ve barınma gibi temel günlük yaşam koşulları hakkında duyduğu endişelerin kalbinde dayanılmaz bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Donanma, USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere USS Theodore Roosevelt uçak gemisi taarruz grubunu hazırlıyor. Ancak yetkililer, operasyonel güvenlik gerekçesiyle bu değişimin ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir takvim açıklamıyor. Tüm bu belirsizlikler sürerken, eşi tıbbi gözetim altında olan Annabelle Loma, üç çocuğuna durumu hissettirmemek için güçlü durmaya çalışıyor ve "İçimden her gün ağlamak gelse de, çocuklarım için mutlu görünmeye çabalıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları özetliyor.