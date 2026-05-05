ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaptığı basın açıklamasında İran'a kara harekatına hazır olduklarının sinyalini verdi.

Caine, "Amerikan paraşütçü askerleri, emir aldıkları takdirde Hava Kuvvetleri uçaklarından atlayarak kara muharebesine katılmaya ve stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirmeye hazırdır... tıpkı İkinci Dünya Savaşı sırasında Sicilya, Normandiya ve Hollanda'da öncüllerinin yaptığı gibi” dedi.

Caine, "emir aldığımız takdirde büyük muharabe operasyonlarına dönmeye hazır olduklarını" vurguladı ve "Boğazı geçen gemiler ABD'nin gücünü arkalarında hissedecekler" diye ekledi.

Caine, İran'a saldırıya hazırlandıklarını doğrudan söylemekten kaçındı. Ancak paraşütçü askerlerin Trump'ın duyurduğu 'Özgürlük Operasyonu' bünyesinde olduklarını vurguladı.

Daha önce İran'a kara harekatını değerlendirmediğini belirten ABD hükümeti, Caine'in açıklamasıyla fikir değiştirdiğinin sinyalini verdi.

'ATEŞKES DEVAM EDİYOR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hegseth, hem ABD hem de İran’ın Hürmüz Boğazı’nda çatışmaya girmiş olmasına rağmen, “ateşkesin sona ermediğini” vurguladı.

Dün başlayan ABD’nin gemileri su yolundan yönlendirme misyonu kapsamında başlangıçta bir miktar “karışıklığın” yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Hegseth ayrıca, bu 'projenin' bölgedeki devam eden askeri operasyondan “ayrı ve farklı” olduğunu belirterek, bunun “doğası gereği savunma amaçlı, kapsamı sınırlı ve süresi geçici” olduğunu ifade etti.

TRUMP: 'SAVAŞ 3 HAFTA DAHA SÜRECEK'

ABD Başkanı Donald Trump, Hugh Hewitt ile gerçekleştirdiği telefon mülakatında İran ile savaşın "3 hafta daha" sürebileceğini söyledi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarının ardından konuşan Trump, ateşkesin geleceği hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Trump, "Bunu size söyleyemem ancak bir şekilde kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay bir şekilde galip geliriz. Askeri açıdan zaten kazandık. Bunu benden ve başkalarından milyonlarca kez duydunuz. Onların 159 gemisi vardı ama şimdi hiç yok. Hepsi denizin dibinde" dedi.

Başkan, zaman kısıtlaması altında olmadığını ve savaşın ciddi bir halk desteğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.