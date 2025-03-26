Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Göçmen İdaresi (ICE) yetkilileri, Salı gecesi geç saatlerde Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk’ü gözaltına aldı.

Öztürk’ün avukatı Mahsa Kanbaba'ya göre Öztürk, Tufts Üniversitesi kampüsü dışında meydana geldi. Tufts Üniversitesi, gözaltı sürecine dair önceden bilgi sahibi olmadığını belirtti.

GÜNLERCE TAKİP ETTİLER

İnsan hakları grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Öztürk Salı günü iftar yemeğine gitmek üzere evinden çıktığı sırada görev aracına uygun forsları taşımayan bir araçla kendisine yaklaşan ICE yetkilileri tarafından sokakta alıkonuldu.

Komşular, evin çevresinde iki gündür sahibi belirsiz araçların dolaştığını söyledi. Öztürk’ün nerede tutulduğu halen bilinmiyor. Tufts Üniversitesi Rektörü Sunil Kumar, Salı gecesi üniversite topluluğuna gönderdiği e-postada, öğrencinin göz alıntına alındığı bilgisine ulaştıklarını ve bu bilgiyi teyit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kumar, gözaltı sürecinde üniversitenin herhangi bir bilgi paylaşmadığını vurguladı. Ayrıca, olayın uluslararası öğrenci topluluğu başta olmak üzere bazı üyeler için rahatsız edici olabileceğini ifade etti.

BAŞARI DOLU BİR KARİYER

Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi alanında doktora yapıyordu. 2020 yılında Columbia Üniversitesi'ne bağlı Teachers College’tan yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

LinkedIn profiline göre, Fulbright bursiyeri olan Öztürk, daha önce Boston Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Gözaltına alındığı sırada Tufts'ta araştırma asistanıydı.

Öztürk’ün avukatı, müvekkilinin Tufts’taki Filistin yanlısı protestolarda ön planda olmadığını, ancak adının ve fotoğrafının İsrail yanlısı Canary Mission bir websitesinde yayınlandığını söylemişti.

Öztürk, Mart ayında Tufts Daily'de yayımlanan bir yazının ortak yazarıydı. Yazıda, üniversitenin Filistin yanlısı öğrenci hareketine karşı tutumu eleştirilmişti.

FEDERAL YARGIÇ DEVREDE

Öztürk’ün avukatı tarafından açılan mahkeme celbi başvurusunu değerlendiren Federal Yargıç Indira Talwani, ICE’ın Öztürk’ü Massachusetts dışına çıkarmasını geçici olarak engelleyen bir karar aldı. ICE’ın böyle bir niyetinin olması durumunda 48 saat önceden yazılı bildirimde bulunması gerektiğini belirtti.

Talwani, mahkemenin sınır dışı kararlarında rolü olmadığını, ancak bu tür bir başvuru kapsamında mevcut gözaltı durumunun korunması için yetkisi olduğunu söyledi.