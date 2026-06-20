İran Devrim Muhafızları'nın Hatem el Enbiya Merkez Karargahı, ABD ve İsrail'in Lübnan'da ateşkesi ihlal ederek mutabakat zaptına uymadığını belirtti.

Ordu sözcüsü, bu sebeple Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Bir sonraki açıklamaya kadar da kapalı kalacağını ekledi. Genel merkez, bu kararın sebebi olarak 3 maddeye değindi.

ABD’nin anlaşmanın ilk maddesi olan "tüm cephelerde ateşkes" şartını uygulamaması, İsrail’in Güney Lübnan’da ateşkes ihlallerine devam etmesi ve İsrail’in Güney Lübnan topraklarından kuvvetlerini çekmeyi reddetmesi sıralandı.

Açıklamada Boğaz'ın kapatılması, anlaşma ihlallerine yanıt verilmesi açısından “ilk adım” olarak nitelendirildi ve ihlallerin devam etmesi halinde ilave önlemlerin alınabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD 'YENİ GÖRÜŞMELER YARIN' DEDİ

Bu esnada ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile barış görüşmelerinin yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da katılım sağlayacağını ekledi.

Vance, Pazar günü yeni görüşmelerin yapılabileceğini de sözlerine ekledi ve önümüzdeki günlerde İsviçre’ye gitmeyi planladığını belirtti.

İran, görüşmelere katılacağını doğruladı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına rağmen İran tarafı diplomasinden çekilmediğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, Boğaz'ın kapatılmasına ilişkin açıklamanın hemen ardından, İran heyetinin bugün İsviçre’ye gideceğini ve Mutabakat Zaptı’nda yer alan “karşı tarafın taahhütlerinin yerine getirilmesini takip etmek ve talep etmek” amacıyla bu ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Ayrıca ateşkesin sürdürülebileceğine olan güvenini dile getirdi ve yönetimin diplomasiye bir şans vermeyi amaçladığını söyledi.

Fox News'e konuşan Vance, Hormuz Boğazı ile ilgili haberlere değinen Vance, ABD’nin İran’ın Boğaz'ı kapattığına veya deniz trafiğini engellediğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.