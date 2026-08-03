İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçecek geçici bir güvenli geçiş koridoru konusunda Umman ile aktif olarak görüşmelerde bulunduğunu duyurdu ve ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını açıkça yalanladı.

Bekayi, Hürmüz Boğazı’nın “ABD ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığı” nedeniyle kapatıldığını söyledi ve ABD’nin saldırganlığı ile İran’a yönelik deniz ablukası olarak nitelendirdiği durum sona ermedikçe önemli bir değişiklik olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump haftasonu gerçekleştireceği ve "2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırılar" olarak nitelendirdiği operayonu, görüşmeler için askıya aldığını duyurmuştu.

Trump, Türkiye ve savaştığı İran dahil bölge ülkelerinin ABD'nin durmasını istediğini söylemiş ve İran'la konuştuklarını ifade etmişti.

Bekayi ise bu iddiayı yalanladı. Sadece karşı komşuları Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda görüştüklerini ifade etti. Anlaşmaya yakın olduklarını ekledi.

'TÜM KÖRFEZ'E KARŞI SAVAŞIYORUZ'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın “sadece bir ülkeye karşı bir savaş değil”, tüm bölgeye karşı bir savaş olduğunu belirterek, Washington’un askeri varlığının bölgesel güvenliği zedelediğini savundu.

Bekayi, “ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü savaş, sadece bir ülkeye karşı bir savaş değildir; bu, tüm bölgeye ve bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğine karşı bir savaştır” diye konuştu.

Bekayi, Körfez ülkelerindeki askeri tesislerin kullanımının son beş ayda istikrarsızlığı artırdığını da sözlerine ekleyerek, “düşmanı İran’a yönelik saldırılarını sürdürmesinde nihayetinde caydırabilecek tek şeyin İran’ın gücü olduğunu” söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ ROTA

Bekayi, geçtiğimiz hafta boyunca Umman ile sürdürülen diplomatik çabaların, bölgesel ve uluslararası yetkililerle paralel olarak yürütülen istişarelerle birlikte bir miktar ilerleme sağladığını belirtti.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni seyrüsefer rotasının "giriş ve çıkış hattı olmak üzere tek bir rota" olacağını ve alternatif rotalar olmayacağını ifade etti.

Ancak Tahran, sadece Maskat ile bir anlaşmaya varılmasının Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılması için yeterli olmayacağını vurguladı.

İranlı yetkililere göre, ABD’nin bölgedeki düşmanca eylemleri ve saldırganlığı devam ettiği sürece normal deniz trafiği askıya alınmış durumda kalacak.