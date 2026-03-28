ABD genelinde binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Ülke çapında düzenlenen “No Kings” yürüyüşlerinin ABD tarihinin en büyük tek günlük protestosu olması amaçlanıyor. 50 eyalette ve ABD dışındaki bazı şehirlerde 3.200’den fazla etkinlik planlanırken, önceki iki 'No Kings' etkinliğinde milyonlarca kişi sokaklara çıkmıştı. Minnesota’daki eyalet meclisi önünde yapılacak gösteride ise ünlü şarkıcılar Bruce Springsteen ve Joan Baez sahne alacak. Buradaki protestolara 100.000’den fazla kişinin katılması bekleniyor. Alan, Trump’ın, İran'a yönelik başlattığı saldırılar, yasa dışı göçmenlere yönelik sert önlemleri ve federal göçmenlik yetkililerinin Demokrat liderliğindeki şehir merkezlerine müdahalesi nedeniyle tartışmaların odağı haline gelmiş durumda. Gösteriler, ABD genelinde Trump’ın politikalarına karşı geniş bir toplumsal muhalefeti ortaya koyuyor.

